«Ливерпуль» 36 раз бил по воротам, «МЮ» – 6

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Команда Юргена Клоппа нанесла в общей сложности 36 ударов по воротам соперника, 11 из них были в створ. У «МЮ» 6 ударов, 2 – в створ.
Все 13 полевых футболистов мерсисайдцев, включая Джердана Шакири и Джордана Хендерсона, которые вышли на замену, отметились как минимум одним ударом по воротам.
Чаще всего бил Роберто Фирмино (9 ударов), у Фабиньо 5 ударов, по 3 у Мохамеда Салаха, Садьо Мане (один гол), Джорджиньо Вейналдума, Деяна Ловрена и Виргила ван Дейка. Шакири оформил дубль, нанеся всего два удара.