Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ливерпуль» 36 раз бил по воротам, «МЮ» – 6

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Джорджиньо Вейналдум Деян Ловрен Джордан Хендерсон Джердан Шакири Роберто Фирмино Садьо Мане Мохамед Салах Фабиньо Футбол

    «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

    Команда Юргена Клоппа нанесла в общей сложности 36 ударов по воротам соперника, 11 из них были в створ. У «МЮ» 6 ударов, 2 – в створ.

    Все 13 полевых футболистов мерсисайдцев, включая Джердана Шакири и Джордана Хендерсона, которые вышли на замену, отметились как минимум одним ударом по воротам.

    Чаще всего бил Роберто Фирмино (9 ударов), у Фабиньо 5 ударов, по 3 у Мохамеда Салаха, Садьо Мане (один гол), Джорджиньо Вейналдума, Деяна Ловрена и Виргила ван Дейка. Шакири оформил дубль, нанеся всего два удара.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться