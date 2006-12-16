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    71 381 зритель посетил матч Россия – Финляндия на стадионе «Зенита». Это рекорд СССР и России

    Теги Зенит Сборная России по хоккею болельщики премьер-лига Россия Сборная Финляндии по хоккею Кубок Первого канала рекорды Фелтинс-Арена Газпром Арена (Крестовский) Мичиганский стадион Хоккей

    Сборная России обыграла команду Финляндии (5:0) в матче Кубка Первого канала.

    Игра состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

    81 000 болельщиков суммарно побывала на концертах, активностях Hockey Claasic Fest и игре на стадионе.

    Посещаемость самого матча – 71 381 зритель. Это позволило встрече побить рекорд России и СССР.

    Финал ЧМ-1957 СССР – Швеция в «Лужниках» собрал по разным подсчетам от 50 до 55 тысяч болельщиков.

    В новом веке рекорд – 25 тысяч на Олимпийском стадионе Хельсинки, на вынесенном матче Евротура Финляндия – Россия в феврале 2012-го.

    Добавим, что европейский рекорд был установлен на матче ЧМ-2010 между сборными Германии и США на футбольной «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене (77 803).

    Мировой рекорд в 2014 году на «Зимней классике» установили в матче НХЛ «Дейтройт» и «Торонто» (2:3 Б). На стадион в Энн-Арборе для американского футбола пришли 105 491 зритель.

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