Лыжи. Кубок мира. Белов выиграл индивидуальную гонку на 15 км свободным стилем, Спицов – 4-й

Сегодня на этапе Кубка мира в Давосе прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал россиянин Евгений Белов.

1 ноября 2017 года Белов был признан МОК виновным в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Его результаты, показанные на Играх, были аннулированы. МОК пожизненно запретил лыжнику выступать на Олимпиадах.

Белов подал апелляцию, и 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) она была полностью удовлетворена. Пожизненная дисквалификация была отменена, результаты выступления на Играх-2014 были полностью восстановлены.

28-летний лыжник является бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 4 по 10 км 2013 года.

Лыжные гонки

Кубок мира

Давос, Швейцария

Мужчины

15 км, свободный стиль

1. Евгений Белов (Россия) – 32.52,5

2. Морис Манифика (Франция) – 0,9

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 4,5

4. Денис Спицов (Россия) – 7,5

5. Крис Йесперсен (Норвегия) – 10,6

6. Жан Марк Гайар (Франция) – 17,0

7. Франческо де Фабиани (Италия) – 21,3

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 23,8

9. Андрей Мельниченко (Россия) – 24,7

10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 30,4

11. Магне Хага (Норвегия) – 30,7…

13. Ииво Нисканен (Финляндия) – 36,7…

15. Дарио Колонья (Швейцария) – 38,5

16. Калле Халварссон (Швеция) – 38,8…

21. Иван Якимушкин (Россия) – 53,8…

25. Сергей Устюгов (Россия) – 1.00,3

26. Алекс Харви (Канада) – 1.00,9

Александр Большунов (Россия) – не стартовал