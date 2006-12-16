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    Лыжи. Кубок мира. Белов выиграл индивидуальную гонку на 15 км свободным стилем, Спицов – 4-й

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    Сегодня на этапе Кубка мира в Давосе прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал россиянин Евгений Белов.

    1 ноября 2017 года Белов был признан МОК виновным в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Его результаты, показанные на Играх, были аннулированы. МОК пожизненно запретил лыжнику выступать на Олимпиадах. 

    Белов подал апелляцию, и 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) она была полностью удовлетворена. Пожизненная дисквалификация была отменена, результаты выступления на Играх-2014 были полностью восстановлены. 

    28-летний лыжник является бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 4 по 10 км 2013 года. 

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Давос, Швейцария

    Мужчины

    15 км, свободный стиль

    1. Евгений Белов (Россия) – 32.52,5
    2. Морис Манифика (Франция) – 0,9
    3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 4,5
    4. Денис Спицов (Россия) – 7,5
    5. Крис Йесперсен (Норвегия) – 10,6
    6. Жан Марк Гайар (Франция) – 17,0
    7. Франческо де Фабиани (Италия) – 21,3
    8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 23,8
    9. Андрей Мельниченко (Россия) – 24,7
    10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 30,4
    11. Магне Хага (Норвегия) – 30,7…
    13. Ииво Нисканен (Финляндия) – 36,7…
    15. Дарио Колонья (Швейцария) – 38,5
    16. Калле Халварссон (Швеция) – 38,8…
    21. Иван Якимушкин (Россия) – 53,8…
    25. Сергей Устюгов (Россия) – 1.00,3
    26. Алекс Харви (Канада) – 1.00,9

    Александр Большунов (Россия) – не стартовал

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