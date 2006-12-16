Аршавин возглавил детский проект «Сириус» в «Зените»

Бывший полузащитник Андрей Аршавин вернулся в петербургский клуб на административную должность.

«Проект, который я возглавлю, есть практически в каждом большом клубе. Это тренировочный лагерь, куда будут приглашаться самые талантливые ребята из всех регионов России. Это будет круглогодично.

При этом мы не хотим, чтобы была только спортивная составляющая, но еще культурная и образовательная. Именно поэтому «Зенит» подписывает договоры с театрами, университетами. Пока дети будут находиться в нашей Академии две-три недели, у них не должен прекращаться и общеобразовательный процесс», – заявил Аршавин.

Напомним, что по окончании сезона в Казахстане Аршавин, выступавший за «Кайрат», объявил о завершении карьеры.