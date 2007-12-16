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    Губерниев назвал Бабикова вруном из-за ситуации с эстафетой на Кубке мира

    Теги Кубок мира сборная России СБР Дмитрий Губерниев Владимир Драчев Антон Бабиков Биатлон

    Комментатор Дмитрий Губерниев назвал вруном российского биатлониста Антона Бабикова из-за ситуации с эстафетой на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Бабиков отказался приехать в Австрию для участия в эстафете. Спортсмен заявил, что не общался с руководством и тренерами сборной и не отказывался от выступления за команду.

    «Бабиков – эгоист, ему свое дороже отечества», – написал подписчик Губерниева в инстаграме.

    «Точно, и врун», – добавил комментатор.

    На сообщение о том, что болельщики ждут, что Губерниев извинится перед Бабиковым в эфире, он ответил:

    «Ждем выхода дури из вашей головы».

    Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев

    Александр Тихонов: «Драчев отстранил Бабикова. Да ты кто такой? У тебя что, на скамейке запасных десять Бабиковых?»

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