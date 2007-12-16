Губерниев назвал Бабикова вруном из-за ситуации с эстафетой на Кубке мира

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал вруном российского биатлониста Антона Бабикова из-за ситуации с эстафетой на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Бабиков отказался приехать в Австрию для участия в эстафете. Спортсмен заявил, что не общался с руководством и тренерами сборной и не отказывался от выступления за команду.
«Бабиков – эгоист, ему свое дороже отечества», – написал подписчик Губерниева в инстаграме.
«Точно, и врун», – добавил комментатор.
На сообщение о том, что болельщики ждут, что Губерниев извинится перед Бабиковым в эфире, он ответил:
«Ждем выхода дури из вашей головы».
Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев
Александр Тихонов: «Драчев отстранил Бабикова. Да ты кто такой? У тебя что, на скамейке запасных десять Бабиковых?»