Губерниев назвал Бабикова вруном из-за ситуации с эстафетой на Кубке мира

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал вруном российского биатлониста из-за ситуации с эстафетой на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Ранее глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев сообщил, что Бабиков отказался приехать в Австрию для участия в эстафете. Спортсмен заявил, что не общался с руководством и тренерами сборной и не отказывался от выступления за команду.

«Бабиков – эгоист, ему свое дороже отечества», – написал подписчик Губерниева в инстаграме.

«Точно, и врун», – добавил комментатор.

На сообщение о том, что болельщики ждут, что Губерниев извинится перед Бабиковым в эфире, он ответил:

«Ждем выхода дури из вашей головы».

Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев

Александр Тихонов: «Драчев отстранил Бабикова. Да ты кто такой? У тебя что, на скамейке запасных десять Бабиковых?»