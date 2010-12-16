Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Рылов завоевал золото, Морозов – серебро, другие результаты

Российский пловец завоевал серебро чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м кролем, Евгений Рылов выиграл золото в плавании на 200 м на спине.

Плавание

Чемпионат мира на короткой воде

Ханчжоу, Китай

Мужчины

Кроль, 100 м

1. Калеб Дреccел (США) — 45,62

2. Владимир Морозов (Россия) — 45,64

3. Чад ле Кло (Южная Африка) — 45,89

4. Владислав Гринев (Россия) — 45,92

Спина, 200 м

1. Евгений Рылов (Россия) – 1.47,2

2. Райан Мерфи (США) – 1.47,34

3. Радослав Кавечки (Польша) – 1.48,25

Женщины

Эстафета 4х50 м, вольный стиль

1. США – 1.34,03

2. Голландия – 0,52

3. Австралия – 2,31

4. Россия (Мария Каменева, Арина Суркова, Дарья Карташова и Розалия Насретдинова) – 3,06