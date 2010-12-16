Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Рылов завоевал золото, Морозов – серебро, другие результаты

Российский пловец Владимир Морозов завоевал серебро чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м кролем, Евгений Рылов выиграл золото в плавании на 200 м на спине.
Плавание
Чемпионат мира на короткой воде
Ханчжоу, Китай
Мужчины
Кроль, 100 м
1. Калеб Дреccел (США) — 45,62
2. Владимир Морозов (Россия) — 45,64
3. Чад ле Кло (Южная Африка) — 45,89
4. Владислав Гринев (Россия) — 45,92
Спина, 200 м
1. Евгений Рылов (Россия) – 1.47,2
2. Райан Мерфи (США) – 1.47,34
3. Радослав Кавечки (Польша) – 1.48,25
Женщины
Эстафета 4х50 м, вольный стиль
1. США – 1.34,03
2. Голландия – 0,52
3. Австралия – 2,31
4. Россия (Мария Каменева, Арина Суркова, Дарья Карташова и Розалия Насретдинова) – 3,06