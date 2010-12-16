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    Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Рылов завоевал золото, Морозов – серебро, другие результаты

    Теги плавание результаты сборная России сборная США чемпионат мира на короткой воде сборная ЮАР сборная Польши Владимир Морозов Чад ле Кло Радослав Кавечки Райан Мерфи Калеб Дрессел Владислав Гринев Водные виды

    Российский пловец Владимир Морозов завоевал серебро чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м кролем, Евгений Рылов выиграл золото в плавании на 200 м на спине. 

    Плавание

    Чемпионат мира на короткой воде

    Ханчжоу, Китай

    Мужчины

    Кроль, 100 м 

    1. Калеб Дреccел (США) — 45,62 
    2. Владимир Морозов (Россия) — 45,64
    3. Чад ле Кло (Южная Африка) — 45,89
    4. Владислав Гринев (Россия) — 45,92

    Спина, 200 м

    1. Евгений Рылов (Россия) – 1.47,2
    2. Райан Мерфи (США) – 1.47,34
    3. Радослав Кавечки (Польша) – 1.48,25

    Женщины

    Эстафета 4х50 м, вольный стиль

    1. США – 1.34,03
    2. Голландия – 0,52
    3. Австралия – 2,31
    4. Россия (Мария Каменева, Арина Суркова, Дарья Карташова и Розалия Насретдинова) – 3,06

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