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    Головин в матче с «Лионом» получил первую красную карточку в карьере

    Теги Лион Монако дисквалификации судьи фото Клеман Тюрпен Александр Головин Набиль Фекир Футбол

    Полузащитник «Монако» Александр Головин удален с поля в матче 18-го тура лиги 1 против «Лиона» (0:2, второй тайм).

    На 47-й минуте российский хавбек получил прямую красную карточку от арбитра Клемана Тюрпена за грубую игру.

    Головин шипами наступил на икроножную мышцу хавбеку Набилю Фекиру.

    Судья принял решение удалить Головина, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

    Отметим, что для Головина это первая красная карточка в карьере. В 125 играх на клубном уровне и 25 встречах за сборную он получил 26 желтых карточек.

    Фото: кадр из трансляции Viasat Sport

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