Головин в матче с «Лионом» получил первую красную карточку в карьере

Полузащитник «Монако» удален с поля в матче 18-го тура лиги 1 против «Лиона» (0:2, второй тайм).

На 47-й минуте российский хавбек получил прямую красную карточку от арбитра за грубую игру.

Головин шипами наступил на икроножную мышцу хавбеку Набилю Фекиру.

Судья принял решение удалить Головина, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

Отметим, что для Головина это первая красная карточка в карьере. В 125 играх на клубном уровне и 25 встречах за сборную он получил 26 желтых карточек.

Фото: кадр из трансляции Viasat Sport