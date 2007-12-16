Александр Тихонов: «Драчев отстранил Бабикова. Да ты кто такой? У тебя что, на скамейке запасных десять Бабиковых?»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, что связался с российским биатлонистом и узнал, отказывался ли тот от выступления в эстафете на Кубке мира.

«Я сегодня говорил с тренером Бабикова Виктором Никитиным, который подтвердил, что он не отказывался бежать эстафету. Тут же набираю Бабикова, который мне подтвердил, что он не отказывался.

Это тренеры решили между собой, что ему не стоит переезжать. А самого его никто не спрашивал, и он не отказывался.

Перезваниваю Дмитрию Губерниеву и говорю: «Выясни, пожалуйста, прежде чем обвинять человека». Можно же было связаться с самим спортсменом?

Он отвечает, что Бабиков иногда скидывает номера и так далее. Но если бы его действительно это интересовало, он бы мог решить вопросы напрямую со спортсменом. А они в этом заявлении обвиняют человека, который ничего не знал.

Я смог три раза дозвониться до Бабикова и на третий раз спросил: «Антон, ты всю правду говоришь?» Он ответил, что относится ко мне с уважением и не стал бы врать.

А Драчев мог бы хоть раз сам ему набрать или выяснить с главным тренером, что же произошло на самом деле, прежде чем нести ахинею на всю страну.

Потом я посмотрел, как Драчев сказал, что он его отстраняет. Да ты кто такой? Посмотри на себя в зеркало. Что ты плетешь? До конца решил биатлон развалить?

У тебя что, на скамейке запасных десять Бабиковых? На Кубке мира шесть человек, а в эстафете выступать некому. Посмотри, что про тебя теперь пишут в комментариях. Таких гадостей, наверное, ни про кого не писали.

Я связывался и с Белозеровым. Он ответил, что обговорил этот вопрос с Хованцевым, и решили, что Антону лучше не выступать в Хохфильцене. С Антоном на эту тему даже никто не поговорил. Он здесь совсем ни при чем.

Дима, я к тебе отношусь с большим уважением, но люди жалуются, что бесконечные интервью после финиша не дают нормально посмотреть гонку. Хоть переключай на . В разгаре самый интересный вид программы – эстафета, а они закрывают пол-экрана и не видно ни гонки, ни результатов.

Ладно бы еще выигрывали, а что вы их выпытываете после таких результатов? Да еще и задаете безграмотные вопросы. Просто противно смотреть. Люди смотрят мира, а не ваши безграмотные интервью.

Знаете, что может сделать Драчев самого лучшего на биатлоне? Не показывать свою физиономию», – написал Тихонов.

Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев