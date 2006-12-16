Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгений Трефилов: «Плохо, что вместо футбола поставили финал ЧЕ-2018 по гандболу. Приношу зрителям извинения»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль сборная России жен Евгений Трефилов чемпионат Европы жен телевидение сборная Франции жен Матч ТВ Спорт-Экспресс ТАСС Р-Спорт Гандбол

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение команды в финале чемпионата Европы против Франции (21:24).

    «Отвратительная игра в финале. Особенно второй тайм показал, что у нас полностью отсутствует задняя линяя.

    Я говорю про атаку, некому было бросить. Очень тяжело играть, когда такая атака», – сказал Трефилов.

    «При чем здесь судьи? Мы сами проиграли матч, мне не очень нравилась наша игра сегодня.

    Тем не менее я поздравляю нашу команду с хорошим результатом», – цитирует специалиста ТАСС.

    Сегодня по «Матч ТВ» вместо суперматча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» поставили гандбол. Чувствуете, что к вашей команде в стране особое отношение?

    – Плохо, что поставили. Сочувствую зрителям и приношу им извинения.

    К качественному футболу я сам очень хорошо отношусь, – приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Трефилов и его команда были в шаге от большой победы на Евро. Проиграли...

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться