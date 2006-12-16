Евгений Трефилов: «Плохо, что вместо футбола поставили финал ЧЕ-2018 по гандболу. Приношу зрителям извинения»

Главный тренер женской сборной России по гандболу прокомментировал поражение команды в финале чемпионата Европы против Франции (21:24).

«Отвратительная игра в финале. Особенно второй тайм показал, что у нас полностью отсутствует задняя линяя.

Я говорю про атаку, некому было бросить. Очень тяжело играть, когда такая атака», – сказал Трефилов.

«При чем здесь судьи? Мы сами проиграли матч, мне не очень нравилась наша игра сегодня.

Тем не менее я поздравляю нашу команду с хорошим результатом», – цитирует специалиста ТАСС.

– Сегодня по «Матч ТВ» вместо суперматча «Ливерпуль» – поставили гандбол. Чувствуете, что к вашей команде в стране особое отношение?

– Плохо, что поставили. Сочувствую зрителям и приношу им извинения.

К качественному футболу я сам очень хорошо отношусь, – приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Трефилов и его команда были в шаге от большой победы на Евро. Проиграли...