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    Роман Ротенберг: «Мы бы собрали 120 тысяч зрителей, если бы у нас был такой стадион»

    Теги Сборная России по хоккею болельщики Сборная Финляндии по хоккею Газпром Алексей Миллер Кубок Первого канала Газпром Арена (Крестовский) Роман Ротенберг Хоккей

    Вице-президент ФХР Роман Ротенберг ответил на вопросы после матча Россия – Финляндия (5:0) на стадионе «Зенита», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Какая официальная посещаемость?

    – 81 тысяча – это посетители арены в течение дня. На матче было 71 – это официальная цифра.

    Безусловно, мы очень благодарны всем болельщикам. Было очень важно показать, что хоккей собирает такое количество болельщиков.

    Это хороший знак на будущее, мы показываем потенциал с точки зрения потенциала, рейтинга хоккея.

    Думаю, в мире два матча подряд на таких стадионах полные трибуны никто не собирал. Будем стремиться к 81 тысяче опять на матче СКА – ЦСКА, всех ждем.

    Большая благодарность «Газпрому», Алексею Миллеру, который согласовал проведение этого матча.

    – Вы говорили, что МЧС позволило собрать 68 тысяч. Как получились 71? Без билета на хоккей можно было попасть на концерт?

    – Люди пришли на концерт «Мумий Тролля», а потом ушли, был постоянный трафик. На футбольных матчах люди собираются в прогрессии.

    Матч посетила 71 тысяча, будем стремиться на следующий год, если будет возможность, найти решение с нашими властями. Спрос был намного выше предложения.

    Если бы у нас был стадион на 120 тысяч, мы бы их собрали, я в этом уверен. На «Газпром Арене» хороший угол наклона для хоккея, в отличие от бейсбольных стадионов в США.

    Арена фантастическая, спасибо строителям. Даже в Германии, где я был в 2010, практически не было видно шайбы.

    Сейчас за счет дополнительных экранов все было видно, – заявил Ротенберг.

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