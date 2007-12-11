Россиянки в полуфинале Евро-2018 по гандболу, «Барса» отказалась от матча Ла Лиги в США, памятник Тарасову в Москве и другие новости утра

1. Итоги осени в РПЛ. «Зенит», «Краснодар» и «ЦСКА» уходят на зимний перерыв в зоне Лиги чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» – в Лиге Европы, «Енисей» и «Анжи» стоят на вылет.

2. КХЛ. «Авангард» забросил 3 шайбы «Магнитке» за 4 минуты. СКА выиграл 5-й матч подряд, Крикунову в голову попала шайба и другие итоги дня.

3. Гандбол. Евро-2018 (жен). Россия досрочно вышла в полуфинал, разгромив Данию.

4. «Тампа» выиграла 7-й матч подряд и по-прежнему лидирует в НХЛ. Стэмкос набрал 700-е очко, став рекордсменом «Лайтнинг» по хет-трикам. Другие результаты – здесь.

5. В НБА «Лейкерс» принимает «Майами», а «Голден Стэйт» – «Миннесоту». Остальные результаты – здесь.

6. Погба, Бэйл, Стоунз, Пике, Рамос и еще 45 игроков претендуют на место в сборной года по версии УЕФА.

7. В Москве открыли памятник Анатолию Тарасову в день 100-летия легенды хоккея.

8. Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии «Яндекса». Он опередил Дзюбу и Хабиба. И Настю Рыбку.

9. Заседание Спортивной комиссии Невады по делам Хабиба и Конора перенесено на 29 января. Им грозят штрафы и отстранение от боев.

10. В Екатеринбурге разогнали ведомство чиновницы Глацких. Она говорила, что государство ничего не должно молодежи.

11. «Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США.

12. Футбол. «Вильярреал» уволил главного тренера Кальеху (это плохо для «Спартака») и назначил Луиса Гарсию. «Ливерпуль» продлил Джо Гомеса до 2024 года. Кержакову и его жене назначена судебная экспертиза с врачом-наркологом. «Уфа» утвердила Кириченко и представила анонсированного новичка – это Дед Мороз.

14. Теннис. Маррей предложил изменить правила, чтобы предотвратить тактические туалетные и медицинские перерывы в матчах.

15. Боксер-трансгендер из США Патрисио Мануэль выиграл первый бой в профи.

Цитаты дня:

Ирина Слуцкая: «Дорвались, псевдопоклонники, готовые словить хайп на правде? Я буду комментировать то, что вижу»

Алина Загитова: «Злит, когда я выступаю не так хорошо и многие пишут: она сливается. Это диванные критики»

Криштиану Роналду: «Поздравляю Модрича, но «Золотой мяч» каждый год должен получать я»

Йоханнес Бо о Логинове: «Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь»