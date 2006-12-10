Криштиану Роналду: «Поздравляю Модрича, но «Золотой мяч» каждый год должен получать я»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал завоевание «Золотого мяча» Лукой Модричем.

«Я считаю, что должен получать каждый год. Я работаю для этого, но если ты не получаешь его – это не конец света.

Цифры не врут, но я не могу сказать, что стал менее счастлив от того, что не получил его. Я выступаю за один из лучших клубов мира. Неужели вы считаете, что я приду домой и начну плакать?

Поздравляю Модрича, он заслужил. Но в следующем году мы встретимся вновь, и я приложу все усилия, чтобы вновь оказаться на вершине», – заявил Роналду.