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    Криштиану Роналду: «Поздравляю Модрича, но «Золотой мяч» каждый год должен получать я»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лука Модрич Золотой мяч Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание «Золотого мяча» Лукой Модричем.

    «Я считаю, что должен получать «Золотой мяч» каждый год. Я работаю для этого, но если ты не получаешь его – это не конец света.

    Цифры не врут, но я не могу сказать, что стал менее счастлив от того, что не получил его. Я выступаю за один из лучших клубов мира. Неужели вы считаете, что я приду домой и начну плакать?

    Поздравляю Модрича, он заслужил. Но в следующем году мы встретимся вновь, и я приложу все усилия, чтобы вновь оказаться на вершине», – заявил Роналду.

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