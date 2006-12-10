Кержакову и его жене назначена судебная экспертиза с врачом-наркологом

Петроградский районный суд в ходе бракоразводного процесса экс-футболиста Александра Кержакова и Миланы Кержаковой назначил судебную экспертизу с участием врача-нарколога.

«Приняв соответствующее решение, Петроградский районный суд приостановил производство по делу до окончания экспертиз. Эксперты должны будут ответить на семь вопросов.

В том числе, страдают ли оба наркоманией, каково актуальное эмоциональное состояние обоих, каково действительное отношение и привязанность обоих родителей к ребенку, какова мотивация требований каждого о проживании ребенка с каждым из них», – сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Кержаков сейчас является старшим тренером юношеской сборной России (U-17).

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