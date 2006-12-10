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    Кержакову и его жене назначена судебная экспертиза с врачом-наркологом

    Теги Зенит Александр Кержаков светская хроника Футбол

    Петроградский районный суд в ходе бракоразводного процесса экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова и Миланы Кержаковой назначил судебную экспертизу с участием врача-нарколога. 

    «Приняв соответствующее решение, Петроградский районный суд приостановил производство по делу до окончания экспертиз. Эксперты должны будут ответить на семь вопросов.

    В том числе, страдают ли оба наркоманией, каково актуальное эмоциональное состояние обоих, каково действительное отношение и привязанность обоих родителей к ребенку, какова мотивация требований каждого о проживании ребенка с каждым из них», – сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

    Кержаков сейчас является старшим тренером юношеской сборной России (U-17).

    Кержаков о жене: «Не могу принять, когда женщина забила на ребенка, но находит время на наркотики»

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