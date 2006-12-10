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    Чемпионат Европы (жен). Второй групповой раунд. Россия уничтожает Данию, до выхода в полуфинал осталось 15 минут

    Теги сборная России жен сборная Дании жен чемпионат Европы жен результаты сборная Черногории жен сборная Сербии жен Гандбол

    Сегодня на ЧЕ по гандболу среди женщин сборная России встречается с Данией в рамках второго группового раунда и ведет со счетом 21-13.

    Россия лидирует в группе I, для выхода в полуфинал ей достаточно набрать одно очко в двух оставшихся матчах против Дании и Швеции.

    Чемпионат Европы

    Женщины

    Нант, Франция

    Группа I

    10 декабря

    Россия – Дания – 21:13, идет 45-я минута
    Сербия – Черногория – 23.00

    Турнирное положение: Россия – 6 очков (3 игры), Франция – 5 (4), Швеция 3 (4), Сербия 2 (3), Дания 2 (3), Черногория – 2 (3).

    В полуфинал выйдут 2 команды из группы.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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