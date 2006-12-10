Чемпионат Европы (жен). Второй групповой раунд. Россия уничтожает Данию, до выхода в полуфинал осталось 15 минут

Сегодня на ЧЕ по гандболу среди женщин сборная России встречается с Данией в рамках второго группового раунда и ведет со счетом 21-13.

Россия лидирует в группе I, для выхода в полуфинал ей достаточно набрать одно очко в двух оставшихся матчах против Дании и Швеции.

Чемпионат Европы

Женщины

Нант, Франция

Группа I

10 декабря

Россия – Дания – 21:13, идет 45-я минута

Сербия – Черногория – 23.00

Турнирное положение: Россия – 6 очков (3 игры), Франция – 5 (4), Швеция 3 (4), Сербия 2 (3), Дания 2 (3), Черногория – 2 (3).

В полуфинал выйдут 2 команды из группы.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.