«Зенит» продул «Рубину», «Ривер» взял Кубок Либертадорес, Логинов – 3-й в гонке преследования и другие новости утра

1. Лидеры РПЛ ушли на зиму. «Краснодар» не победил «Уфу», но сократил до очка отставание от «Зенита», который был бит «Рубином» в первом матче на «Газпром-арене». Команда Семака впервые проиграла дома в этом сезоне. У «Зенита» пять поражений в 17 турах, чего давненько не случалось. Команда проиграла два матча подряд впервые с ноября-2014.

2. «Ривер Плейт» победил «Боку» в дополнительных таймах и в четвертый раз завоевал Кубок Либертадорес.

3. На Кубке мира по биатлону Йоханнес Бо и Кайса Мякяряйнен выиграли гонки преследования. Александр Логинов рубился не на шутку и стал третьим среди мужчин. Мартен Фуркад сошел с дистанции на последнем круге.

4. «Реал Мадрид» победил «Уэску» и поднялся на четвертое место в примере. «Бланкос» не очень убедительно играли, но Солари нашел объяснение в виде ветра.

5. Россияне Белов, Большунов, Спицов и Мельниченко взяли серебро в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии. Аналогичный результат у женской команды в лице Дуркиной, Жеребятьевой, Истоминой и Соболевой.

6. Елена Никитина заняла первое место на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии.

7. В КХЛ ЦСКА победил «Салават Юлаев», «Автомобилист» обыграл «Куньлунь». У команды Игоря Никитина уже 18 побед подряд.

8. В НХЛ «Ванкувер» разгромил «Сент-Луис», Голдобин забил, но главное внимание вновь к Петтерссону – молодой швед второй раз в сезоне набрал 5 очков. Все результаты дня – здесь.

9. В НБА во встрече лидеров Восточной конференции «Торонто» проиграл «Милуоки» и другие результаты.

10. На чемпионате Европы по гандболу россиянки обыграли команду Сербии и продолжают лидировать в группе.

11. На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Польше Румянцев завоевал серебро, Воронина и Семериков – бронзу.

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