«Зенит», «Краснодар» и «ЦСКА» уходят на зимний перерыв в зоне ЛЧ, «Спартак» и «Локо» – ЛЕ, «Енисей» и «Анжи» стоят на вылет

Чемпионат России уходит на зимнюю паузу после 17 туров.

набрал 34 очка и лидирует в таблице, «Краснодар» сократил отставание до одного балла и занимает вторую строчку.

ЦСКА идет на третьем месте. Все три команды находятся в зоне Лиги чемпионов.

«Спартак» и «Локомотив» пока занимают четвертое и пятое места соответственно, что может гарантировать участие в .

В зоне вылета из РПЛ находятся «Енисей» (10 очков) и «Анжи» (15).

13-е и 14-е место, предполагающие участие в стыковых матчах с командами из Олимп-ФНЛ, занимают (матч в запасе) и «Уфа».

Таблица РПЛ