Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии «Яндекса». Он опередил Дзюбу и Хабиба

Поисковая система «Яндекс» представила список людей, на чьи имена чаще всего приходили запросы от пользователей в 2018 году.
Возглавил рейтинг голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев. На втором месте чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, третий – форвард сборной России и «Зенита» Артем Дзюба.
В топ-10 вошли семь спортсменов: четыре футболиста, боец UFC и две фигуристки.
1. Игорь Акинфеев
2. Хабиб Нурмагомедов
3. Артем Дзюба
4. Колинда Грабар-Китарович
5. Алина Загитова
6. Настя Рыбка
7. Евгения Медведева
8. Денис Черышев
9. Лионель Месси
10. Аман Тулеев