Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии «Яндекса». Он опередил Дзюбу и Хабиба

Поисковая система «Яндекс» представила список людей, на чьи имена чаще всего приходили запросы от пользователей в 2018 году.

Возглавил рейтинг голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев. На втором месте чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, третий – форвард сборной России и Артем Дзюба.

В топ-10 вошли семь спортсменов: четыре футболиста, боец UFC и две фигуристки.

1. Игорь Акинфеев

2. Хабиб Нурмагомедов

3.

4. Колинда Грабар-Китарович

5. Алина Загитова

6. Настя Рыбка

7. Евгения Медведева

8. Денис Черышев

9. Лионель Месси

10. Аман Тулеев