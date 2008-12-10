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    Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии «Яндекса». Он опередил Дзюбу и Хабиба

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Барселона Валенсия Лионель Месси Ла Лига Сборная России по футболу болельщики Денис Черышев Хабиб Нурмагомедов Евгения Медведева Алина Загитова Футбол

    Поисковая система «Яндекс» представила список людей, на чьи имена чаще всего приходили запросы от пользователей в 2018 году.

    Возглавил рейтинг голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев. На втором месте чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, третий – форвард сборной России и «Зенита» Артем Дзюба.

    В топ-10 вошли семь спортсменов: четыре футболиста, боец UFC и две фигуристки.

    1. Игорь Акинфеев

    2. Хабиб Нурмагомедов

    3. Артем Дзюба

    4. Колинда Грабар-Китарович

    5. Алина Загитова

    6. Настя Рыбка

    7. Евгения Медведева

    8. Денис Черышев

    9. Лионель Месси

    10. Аман Тулеев

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