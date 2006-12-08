Бронза Логинова в спринте, очередная победа «Юве» и другие новости утра

1. Биатлонист Александр Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке. Это первая российская медаль в сезоне и первый подиум Логинова за пять лет. Мартен Фуркад финишировал 24-м и показал худший результат на Кубке мира за 2,5 года.

2. Фигурное катание. Финал Гран-при. Американский дуэт Хаббелл – Донохью выиграл ритм-танец. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают 3-е место, Александра Степанова и Иван Букин – 4-е.

3. «Ювентус» победил «Интер» благодаря голу Манджукича. Отрыв от «Наполи» – уже 11 очков, хотя у неаполитанцев матч в запасе. «Юве» повторил за «ПСЖ» лучший старт сезона в топ-5 лиг Европы (43 очка в 15 турах).

4. В КХЛ «Салават» в гостях обыграл рижское «Динамо», «Локомотив» уступил «Йокериту» (а форвард «Локо» Каюмов получил матч-штраф и ударил линейного судью: арбитра после игры увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой) и другие результаты.

5. Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанции 500 и 100 м на этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком. Ольга Фаткулина – 2-я на пятисотке, Дарья Качанова – дважды 3-я.

6. В НХЛ «Даллас» справился с «Сан-Хосе» без оставшегося в запасе Ничушкина, «Сент-Луис» обыграл «Виннипег» с минимальным счетом. Все результаты дня – здесь.

7. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подал заявление в полицию на свою жену, чтобы не платить алименты. Обострил, так сказать.

8. В НБА «Сан-Антонио» отыгрался с «-15» и прервал победную серию «Лейкерс». Все результаты дня – здесь.

9. Хавбек «Краснодара» Шарль Каборе может перейти в «Спартак».

10. В 11-м туре Евролиги московский ЦСКА в гостях уступил испанской «Басконии» (73:76).

11. Защитник «Арсенала» Роб Холдинг пропустит 6-9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки.

12. Нападающий «Вашингтона» Сергей Шумаков прошел процедуру драфта отказов и может подписать контракт с другим клубом.

13. РФС оплатит использование VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и матчах Кубка в этом сезоне.

14. По данным The Sun, игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с 70 девушками, были алкоголь и веселящий газ.

15. Призовой фонд зимнего турнира «Матч ТВ» в Катаре – 200 тысяч долларов.

Цитата дня.

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