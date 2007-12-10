В Екатеринбурге разогнали ведомство чиновницы Глацких. Она говорила, что государство ничего не должно молодежи

В Свердловской области был расформировано ведомство чиновницы Ольги Глацких.

Глацких – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Она возглавляла Департамент молодежной политики Свердловской области.

«В Свердловской области разогнали ведомство Ольги Глацких. То есть натурально: ликвидировали.

Оля прославилась фразочкой: «Государство не просило вас рожать». Начался шум, но она не собиралась никуда уходить и держалась за хлебное местечко. Руководство решило иначе — функции ее департамента перейдут к новому Минобразования региона», – сообщил телеграм-канал Mash.

Глацких отстранили от должности. Все из-за слов «государство не просило вас рожать»