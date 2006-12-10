Заседание Спортивной комиссии Невады по делам Хабиба и Конора перенесено на 29 января

Спортивная комиссия Невады (NAC) перенесла заседание по делам Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на 29 января 2019 года, сообщает MMA Fighting.

Изначально комиссия планировала рассмотреть дело 10 декабря, но сначала представители Макгрегора, а затем Нурмагомедова запросили отсрочку на рассмотрение материалов.

На UFC 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца, в этот момент Макгрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова.

Хабибу и Конору грозят штраф и отстранение от боев. Остальные участники также получили отстранения до выяснения подробностей.

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Кто будет судить Хабиба и Конора. Это очень упертая комиссия