Ирина Слуцкая: «Дорвались, псевдопоклонники, готовые словить хайп на правде? Я буду комментировать то, что вижу»

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая ответила на критику болельщиков, которую ей в инстаграм пишут в связи с высказываниями о выступлении в финале Гран-при Алины Загитовой.

Слуцкая отметила, что Загитова в новом сезоне стала кататься осторожнее, а также высказала мнение, что Алине, как олимпийской чемпионке, «прощают некоторые вещи».

«Ну что, дорвались, псевдопоклонники, готовые словить хайп на правде? Да, Рика Кихира была сильнее на финале (Гран-при)! И она достойный соперник для лидеров!

Борьба всегда была, есть и будет в любом спорте. А кто не умеет читать и в каждом слове видит негатив, так обратитесь к психологу, точно поможет!

Впереди нас ждет много интересного, а неадекваты – проваливайте куда подальше. Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте. «Умники», сидящие задницами на диване», – написала Слуцкая.

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