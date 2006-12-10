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    Ирина Слуцкая: «Дорвались, псевдопоклонники, готовые словить хайп на правде? Я буду комментировать то, что вижу»

    Теги Ирина Слуцкая болельщики женское катание соцсети Алина Загитова Фигурное катание

    Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая ответила на критику болельщиков, которую ей в инстаграм пишут в связи с высказываниями о выступлении в финале Гран-при Алины Загитовой. 

    Слуцкая отметила, что Загитова в новом сезоне стала кататься осторожнее, а также высказала мнение, что Алине, как олимпийской чемпионке, «прощают некоторые вещи». 

    «Ну что, дорвались, псевдопоклонники, готовые словить хайп на правде? Да, Рика Кихира была сильнее на финале (Гран-при)! И она достойный соперник для лидеров!

    Борьба всегда была, есть и будет в любом спорте. А кто не умеет читать и в каждом слове видит негатив, так обратитесь к психологу, точно поможет!

    Впереди нас ждет много интересного, а неадекваты – проваливайте куда подальше. Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте. «Умники», сидящие задницами на диване», – написала Слуцкая. 

     
     
     
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    Ну что, дорвались, псевдо-поклонники, готовые словить хайп на правде?! Да, Рика Кихира была сильнее на финале! И она достойный соперник для лидеров! Борьба всегда была, есть, и будет в любом спорте. А кто не умеет читать и в каждом слове видит негатив, так обратитесь к психологу, точно поможет! Впереди,нас ждет много интересного, а неадекваты, проваливайте куда подальше. Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте. «Умники» сидящие задницами на диване.

    Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

    Загитова проиграла финал Гран-при. Без шансов против новой звезды из Японии

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