Йоханнес Бо о Логинове: «Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о своем отношении к россиянину .

Логинов отбыл дисквалификацию за использование допинга.

— Логинов мало улыбается, он всегда хмурый. Хочу узнать ваше мнение, когда он наконец окончательно вернется в биатлонную семью? Или это невозможно?

— Знаете, это сложный вопрос. Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь. Особенно если речь об эритропоэтине. Такой проступок не забывается очень долго. Но по его внешнему виду заметно, что он сожалеет о том, что совершил.

Я надеюсь, что он сожалеет. Потому что использование ЭПО — это, наверное, худшее, что можно совершить в спорте. И простить за это непросто. Если кто-то из норвежцев попадется на употреблении эритропоэтина, думаю, любой русский ответит так же.

— А что бы вы чувствовали, если бы Логинов вас обыграл? Это было бы что-то особенное, учитывая эту историю?

— Да, конечно, это было бы неприятно. Но вы знаете, в спорте есть правило: «Отбыл наказание, можешь гоняться наравне со всеми». Этот закон мы должны уважать. От нас зависит только то, какими мы окажемся на финише. Я люблю быть первым и рад, что в этой гонке мне удалось победить, – сказал Бо.

Логинов атаковал Бо, но упал перед финишем: мы упустили золото

«Мне всегда немного не везет». Логинов после финишной зарубы с Бо

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