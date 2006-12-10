Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США

    Теги Барселона Ла Лига Жирона Футбол

    Матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» не состоится в США.

    Каталонский клуб выступил с заявлением, в котором отказался от проведения игры в Северной Америке.

    «Клуб отказывается от своей желания проводить матч в Майами после осознания того, что сторонам не удалось прийти к консенсусу по поводу этого предложения.

    Мы были готовы провести эту игру, мы осознавали все выгоды, но, поскольку договоренности нет, этот проект не может быть реализован», – говорится в заявлении «Барселоны».

    Матч «Жирона» – «Барселона» должен был пройти в Майами 27 января с подачи руководства Ла Лиги и президента Хавьера Тебаса.

    Против проведения матча за пределами Испании выступили Королевская федерация футбола, профсоюз игроков и ФИФА.

    Тебас о матче «Жирона» – «Барселона» в США: «83%, что игра состоится»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться