«Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США

Матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» не состоится в США.
Каталонский клуб выступил с заявлением, в котором отказался от проведения игры в Северной Америке.
«Клуб отказывается от своей желания проводить матч в Майами после осознания того, что сторонам не удалось прийти к консенсусу по поводу этого предложения.
Мы были готовы провести эту игру, мы осознавали все выгоды, но, поскольку договоренности нет, этот проект не может быть реализован», – говорится в заявлении «Барселоны».
Матч «Жирона» – «Барселона» должен был пройти в Майами 27 января с подачи руководства Ла Лиги и президента Хавьера Тебаса.
Против проведения матча за пределами Испании выступили Королевская федерация футбола, профсоюз игроков и ФИФА.
Тебас о матче «Жирона» – «Барселона» в США: «83%, что игра состоится»