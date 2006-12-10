«Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США

Матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» не состоится в США.

Каталонский клуб выступил с заявлением, в котором отказался от проведения игры в Северной Америке.

«Клуб отказывается от своей желания проводить матч в Майами после осознания того, что сторонам не удалось прийти к консенсусу по поводу этого предложения.

Мы были готовы провести эту игру, мы осознавали все выгоды, но, поскольку договоренности нет, этот проект не может быть реализован», – говорится в заявлении «Барселоны».

Матч «Жирона» – должен был пройти в Майами 27 января с подачи руководства и президента Хавьера Тебаса.

Против проведения матча за пределами Испании выступили Королевская федерация футбола, профсоюз игроков и ФИФА.

Тебас о матче «Жирона» – «Барселона» в США: «83%, что игра состоится»