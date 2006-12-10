Алина Загитова: «Злит, когда я выступаю не так хорошо и многие пишут: она сливается. Это диванные критики»

Олимпийская чемпионка рассказала о своем отношении к критике.

– Вы читаете все, что о вас пишут в социальных сетях?



– Специально, чтобы почитать, я в них не захожу. Просто смотрю инстаграм, кто выложил новые фотографии, рецепты еды. Но иногда проскакивают перед глазами какие-то заголовки, и невозможно это все не читать.



– Это популярность.



– Иногда это мешает.



– С иронией не пробовали к этому ажиотажу относиться?



– Пробовала. Все равно эти вещи иногда злят, но я уже поняла, что без этого никуда. Никогда тебя не будут любить все.



– Женя Медведева говорила, что ее больше всего злят обвинения в предательстве. Что больше всего злит вас в этих комментариях?



– Злит, когда я выступаю не так хорошо, как все от меня ждут, и многие начинают сразу же писать: вот, она сливается, она не может. Это диванные критики. Они просто не знают, кто такой спортсмен. Это то же самое, что я пойду комментировать другой вид спорта, не зная его.

Они не были на моем месте, они не занимаются никаким видом спорта, не знают, как тяжело быть профессиональным спортсменом, как трудно все дается на этом уровне. Повторюсь: они никогда не были на моем месте и никогда не будут. И когда я это осознаю, то этим самым успокаиваю себя.



– Есть категория людей, которых сторонняя ненависть подстегивает, они смеются над своими хейтерами и еще лучше делают свое дело, смотря на эту диванную критику свысока.



– Я тоже пытаюсь сейчас относиться к этому с иронией, со смехом, потому что действительно смешно иногда бывает в таких случаях, – сказала Загитова.

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