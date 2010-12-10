Погба, Бэйл, Стоунз, Пике и Рамос – кандидаты в сборную года УЕФА

На официальном сайте УЕФА началось голосование на попадание в символическую сборную года.

В голосовании могут принять участие все желающие, выбрать состав команды можно из числа 50 футболистов.

Полностью список игроков, претендующих на включение в символическую сборную, выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Хосе Хименес, Диего Годин, Люка Эрнандес (все – «Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Костас Манолас («Рома»), Марсело, , Рафаэль Варан (все – «Реал»), Жерар Пике, Самюэль Умтити (оба – «Барселона»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»);

Полузащитники: Каземиро, , Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Кевин де Брюйне, Давид Сильва (оба – «Манчестер Сити»), Эден Азар, Нголо Канте (оба – «Челси»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Димитри Пайет, Флориан Товен (оба – «Марсель»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич («Барселона»);

Нападающие: Гарет Бэйл («Реал»), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба – «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Садьо Мане, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»).