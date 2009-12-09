Загитова уступила Кихире в финале Гран-при, победы ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака», первое поражение «Ман Сити» в АПЛ, золото Трегубова и другие новости утра

1. ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» выиграли свои матчи в 17-м туре РПЛ, так что в верхней части таблицы обошлось без изменений. «Крылья» и «Ростов» выдали огненный матч: 8 карточек (3 – красные), драки и удаление Карпина.

2. «Манчестер Сити» впервые проиграл в АПЛ, уступил «Челси» (0:2) на «Стэмфорде». Команда Пепа Гвардиолы опустилась на 2-е место, а первым стал «Ливерпуль», который вынес «Борнмут». «МЮ» разгромил «Фулхэм», «Арсенал» дожал «Хаддерсфилд», а «Тоттенхэм» разобрался с «Лестером».

3. Фигурное катание. Финал Гран-при. Итоговую победу у женщин одержала японка Рика Кихира. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – 2-я (всего лишь второе поражение во взрослой карьере), Елизавета Туктамышева – 3-я.

В танцах на льду победу одержал американский дуэт Хаббелл – Донохью. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место.

У юниорок россиянки заняли первые 5 мест, первенствовала Алена Косторная, Александра Трусова – 2-я, Алена Канышева – 3-я.

4. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Слован», «Авангард» уступил «Сочи» (это 4-е поражение омичей в 5 последних матчах), «Магнитка» грохнула «Спартак» и другие результаты.

5. Стадион «Зенита» получил название «Газпром Арена».

6. Российский скелетонист Никита Трегубов выиграл золото на этапе Кубка мира в Латвии.

7. «Атлетико» разгромил «Алавес» и догнал «Барселону» по набранным очкам, но потом Лео Месси уничтожил «Эспаньол» в так называемом дерби и вернул отрыв. «Севилья» потеряла очки в игре с «Валенсией», однако осталась второй.

8. В НХЛ «Вашингтон» обыграл «Коламбус», у Овечкина 22-й гол в сезоне и единоличное лидерство в гонке снайперов.

Никита Щербак провел первый матч в сезоне и сразу же забил за «Лос-Анджелес» в победном матче с «Вегасом». Иван Проворов в игре «Филадельфии» с «Баффало» и забил, и установил личный рекорд по полезности «+5». Все результаты дня – здесь.

9. Российский лыжник Андрей Мельниченко взял бронзу на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Бейтостолене. Анастасия Седова стала пятой в гонке на 15 км свободным стилем.

10. В НБА «Даллас» обыграл «Хьюстон» в техасском дерби, «Лейкерс» с Леброном победили на выезде «Мемфис». Все результаты дня – здесь.

11. Российские конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков одержали победы на этапе Кубка мира в Польше на дистанциях 500 и 1500 метров. Ольга Фаткулина стала второй на дистанции 500 метров.

12. Великобритания внесла Романа Абрамовича в черный список из-за связей с Путиным. Владельца «Челси» могут ограничить в передвижениях по Европе.

13. Форвард «Локомотива» Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей КХЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей. Он ударил линейного арбитра.

14. Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет уйти из клуба и продолжить карьеру в АПЛ.

Цитата дня.

«Судьи сломали всю игру, все драки и стычки на их совести». Валерий Карпин разбомбил арбитров после игры с «Крыльями».