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    Боксер-трансгендер из США Патрисио Мануэль выиграл первый бой в профи

    Теги Бокс/MMA/UFC

    Боксер-трансгендер из США Патрисио Мануэль выиграл первый бой в профи.

    На прошедших выходных 33-летний Мануэль победил мексиканца Уго Агилара (0 побед и 6 поражений) в Индио. Поединок прошел во втором полулегком весе.

    До 2012 года Мануэль был женщиной и являлся  кандидатом в женскую олимпийскую сборную США по боксу.

    «Снимаю шляпу перед моим соперником. Он дрался со мной как с мужчиной. Уважаю его за это. Мне потребовалось приложить немало сил, чтобы оказаться здесь. Но это только начало. Я еще вернусь», – сказал Мануэль после боя.

    Патрисио Мануэль слева 

    Фото: Fightnews.com

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