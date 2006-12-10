Боксер-трансгендер из США Патрисио Мануэль выиграл первый бой в профи.

На прошедших выходных 33-летний Мануэль победил мексиканца Уго Агилара (0 побед и 6 поражений) в Индио. Поединок прошел во втором полулегком весе.

До 2012 года Мануэль был женщиной и являлся кандидатом в женскую олимпийскую сборную США по боксу.

«Снимаю шляпу перед моим соперником. Он дрался со мной как с мужчиной. Уважаю его за это. Мне потребовалось приложить немало сил, чтобы оказаться здесь. Но это только начало. Я еще вернусь», – сказал Мануэль после боя.

Патрисио Мануэль слева

Фото: Fightnews.com