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    Форвард «Локомотива» Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей. Он ударил линейного арбитра

    Теги Локомотив дисквалификации видео Йокерит Артур Каюмов Хоккей

    Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей по итогам игры чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3).

    В третьем периоде Каюмов применил силовой прием против Йеспера Йенсена. 

    В результате этого возникла потасовка, в которой Каюмов попал по лицу линейному арбитру, находившемуся рядом.

    Судьи выписали Каюмову «5+20» за атаку в область головы и шеи.

    «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Артура Каюмова по п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

    Кроме этого, оставить без изменений наказание, наложенное на Каюмова по п. 1.30 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на восемь матчей и подвергнуть денежному штрафу.

    В соответствии с п. 4.2.3 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан «Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут), и Большим и Дисциплинарным штрафом до конца игры («5+20») в одном матче», он получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

    Суммарная дисквалификация Каюмова составит 13 игр», – сообщает КХЛ.

    Игрок «Локомотива» грязно вырубил соперника, а потом врезал судье

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