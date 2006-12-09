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    Синицина и Кацалапов заняли второе место в финале Гран-при, Степанова и Букин – 4-е

    Теги сборная России результаты танцы на льду финал Гран-при сборная США сборная Италии Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Джонатан Гурейро Кейтлин Гавайек Жан-Люк Бэйкер Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Марко Фабри Шарлен Гиньяр Тиффани Анастасия Загорски Фигурное катание

    Американский танцевальный дуэт Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью одержал победу в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место.

    Финал Гран-при

    Ванкувер, Канада

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 205,35
    2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 201,37
    3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 198,65
    4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 196,72
    5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 184,37
    6. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 184,04

    Произвольный танец

    1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 124,82
    2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 124,04
    3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 120,35
    4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 119,52
    5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 112,71
    6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 111,39

    Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

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