Синицина и Кацалапов заняли второе место в финале Гран-при, Степанова и Букин – 4-е

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью одержал победу в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место.

Финал Гран-при

Ванкувер, Канада

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 205,35

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 201,37

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 198,65

4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 196,72

5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 184,37

6. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 184,04

Произвольный танец

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 124,82

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 124,04

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 120,35

4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 119,52

5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 112,71

6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 111,39

Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере