Синицина и Кацалапов заняли второе место в финале Гран-при, Степанова и Букин – 4-е

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью одержал победу в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место.
Финал Гран-при
Ванкувер, Канада
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 205,35
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 201,37
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 198,65
4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 196,72
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 184,37
6. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 184,04
Произвольный танец
1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 124,82
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 124,04
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 120,35
4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 119,52
5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 112,71
6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 111,39
Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере