«Ман Сити» впервые проиграл в АПЛ. «Ливерпуль» вышел на 1-е место

В 16-м туре АПЛ дома победил «Манчестер Сити» (2:0).

Это второе поражение «горожан» в 24 играх сезона и первый проигрыш в премьер-лиге.

Завершилась серия в АПЛ из 15 матчей без поражений – 13 побед и 2 ничьих.

Чемпион Англии остался с 41 очком и опустился на второе место в таблице, пропустив вперед (42 очка), который сегодня разгромил «Борнмут» (4:0).

У теперь 34 очка. Лондонцы поднялись на третье место.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча – «Манчестер Сити».

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ