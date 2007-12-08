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    «Ман Сити» впервые проиграл в АПЛ. «Ливерпуль» вышел на 1-е место

    Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

    В 16-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Манчестер Сити» (2:0).

    Это второе поражение «горожан» в 24 играх сезона и первый проигрыш в премьер-лиге.

    Завершилась серия «Ман Сити» в АПЛ из 15 матчей без поражений – 13 побед и 2 ничьих.

    Чемпион Англии остался с 41 очком и опустился на второе место в таблице, пропустив вперед «Ливерпуль» (42 очка), который сегодня разгромил «Борнмут» (4:0).

    У «Челси» теперь 34 очка. Лондонцы поднялись на третье место.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити».

    Челси – Манчестер Сити 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    8 декабря, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 45 Канте, 2:0 – 78 Давид Луиз.
    ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 65), Педро, Азар (Жиру, 90), Виллиан (Лофтус-Чик, 75).
    Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Делф, Бернарду Силва, Фернандиньо, Сильва (Гюндоган, 68), Марез (Фоден, 84), Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус, 53).
    Предупреждения:
    Жоржиньо (63), Педро (80).

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