«Ман Сити» впервые проиграл в АПЛ. «Ливерпуль» вышел на 1-е место

В 16-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Манчестер Сити» (2:0).
Это второе поражение «горожан» в 24 играх сезона и первый проигрыш в премьер-лиге.
Завершилась серия «Ман Сити» в АПЛ из 15 матчей без поражений – 13 побед и 2 ничьих.
Чемпион Англии остался с 41 очком и опустился на второе место в таблице, пропустив вперед «Ливерпуль» (42 очка), который сегодня разгромил «Борнмут» (4:0).
У «Челси» теперь 34 очка. Лондонцы поднялись на третье место.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити».
- Дата проведения
- 8 декабря, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 45 Канте, 2:0 – 78 Давид Луиз.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 65), Педро, Азар (Жиру, 90), Виллиан (Лофтус-Чик, 75).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Делф, Бернарду Силва, Фернандиньо, Сильва (Гюндоган, 68), Марез (Фоден, 84), Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус, 53).