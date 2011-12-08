Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут девять матчей. В техасском дерби «Даллас» примет находящийся за пределами зоны плей-офф «Хьюстон».

«Мемфис» Газоля встретится с Джеймса.

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.