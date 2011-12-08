Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. В техасском дерби «Даллас» примет находящийся за пределами зоны плей-офф «Хьюстон».
«Мемфис» Газоля встретится с «Лейкерс» Джеймса.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 декабря, 02.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.30, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 9 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.