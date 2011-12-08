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Sports.ru NBA

    НБА. «Даллас» против «Хьюстона», «Мемфис» встретится с «Лейкерс»

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. В техасском дерби «Даллас» примет находящийся за пределами зоны плей-офф «Хьюстон».

    «Мемфис» Газоля встретится с «Лейкерс» Джеймса.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Даллас – Хьюстон
    Дата проведения
    9 декабря, 02.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Сакраменто
    Дата проведения
    9 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Кливленд – Вашингтон
    Дата проведения
    9 декабря, 03.30, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Бруклин
    Дата проведения
    9 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Денвер
    Дата проведения
    9 декабря, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Бостон
    Дата проведения
    9 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Лейкерс
    Дата проведения
    9 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Миннесота
    Дата проведения
    9 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Майами
    Дата проведения
    9 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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