Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла гонку на 15 км коньком, Седова – 5-я, Непряева – 7-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Бейтостолене, россиянка Анастасия Седова стала пятой.
Лыжные гонки
Кубок мира
Бейтостолен, Норвегия
Женщины
15 км, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 37.33,9
2. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.05,9
3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.06,1
4. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.08,8
5. Анастасия Седова (Россия) – 1.23,8
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.24,1
7. Наталья Непряева (Россия) – 1.27,9
8. Джессика Диггинс (США) – 1.29,6
9. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1.55,1
10. Рита Лииза Ропонен (Финляндия) – 2.05,9
11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.07,1
12. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2.11,5
13. Сэди Бьорнсен (США) – 2.22,9
14. Хайди Венг (Норвегия) – 2.31,9...
16. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.38,2...
18. Юлия Белорукова (Россия) – 2.40,0
19. Анна Нечаевская (Россия) – 2.44,9
20. Мария Истомина (Россия) – 2.50,8...
29. Анна Жеребятьева (Россия) – 3.32,8