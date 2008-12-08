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    Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла гонку на 15 км коньком, Седова – 5-я, Непряева – 7-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Астрид Якобсен сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Тереза Йохауг Рита Лииза Ропонен Ида Ингемарсдоттер гонка 15 км сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Анастасия Седова Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Тереза Штадлобер Анна Нечаевская Сэди Бьорнсен Юлия Белорукова Рагнхиль Хага Анна Жеребятьева Эбба Андерссон Мария Истомина Лыжные виды

    Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Бейтостолене, россиянка Анастасия Седова стала пятой. 

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Бейтостолен, Норвегия

    Женщины

    15 км, свободный стиль

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 37.33,9
    2. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.05,9
    3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.06,1
    4. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.08,8
    5. Анастасия Седова (Россия) – 1.23,8
    6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.24,1
    7. Наталья Непряева (Россия) – 1.27,9
    8. Джессика Диггинс (США) – 1.29,6
    9. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1.55,1
    10. Рита Лииза Ропонен (Финляндия) – 2.05,9
    11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.07,1
    12. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2.11,5
    13.  Сэди Бьорнсен (США) – 2.22,9
    14. Хайди Венг (Норвегия) – 2.31,9...
    16. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.38,2...
    18. Юлия Белорукова (Россия) – 2.40,0
    19. Анна Нечаевская (Россия) – 2.44,9
    20. Мария Истомина (Россия) – 2.50,8...
    29. Анна Жеребятьева (Россия) – 3.32,8

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