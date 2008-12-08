Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла гонку на 15 км коньком, Седова – 5-я, Непряева – 7-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Бейтостолене, россиянка Анастасия Седова стала пятой.

Лыжные гонки

Кубок мира

Бейтостолен, Норвегия

Женщины

15 км, свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 37.33,9

2. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.05,9

3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.06,1

4. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.08,8

5. Анастасия Седова (Россия) – 1.23,8

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.24,1

7. Наталья Непряева (Россия) – 1.27,9

8. Джессика Диггинс (США) – 1.29,6

9. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1.55,1

10. Рита Лииза Ропонен (Финляндия) – 2.05,9

11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.07,1

12. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2.11,5

13. Сэди Бьорнсен (США) – 2.22,9

14. Хайди Венг (Норвегия) – 2.31,9...

16. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.38,2...

18. Юлия Белорукова (Россия) – 2.40,0

19. Анна Нечаевская (Россия) – 2.44,9

20. Мария Истомина (Россия) – 2.50,8...

29. Анна Жеребятьева (Россия) – 3.32,8