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    Финал Гран-при среди юниоров. Трусова, Косторная и Щербакова выйдут на лед с произвольными программами

    Теги сборная России результаты финал Гран-при сборная Южной Кореи женское катание Гран-при среди юниоров Анна Щербакова Александра Трусова Анастасия Тараканова Алена Косторная Ким Йе Лим Алена Канышева Фигурное катание

    9 декабря в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию юниорки покажут произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует россиянка Алена Косторная.

    Финал Гран-при

    Ванкувер, Канада

    Девушки

    Произвольная программа

    Начало – 2.15 по московскому времени (9 декабря), прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена».

    Старт-лист

    1. Ким Йе Лим (Южная Корея) 
    2. Анастасия Тараканова (Россия)
    3. Анна Щербакова (Россия)
    4. Алена Косторная (Россия)
    5. Александра Трусова (Россия) 
    6. Алена Канышева (Россия) 

    Положение после короткой программы

    1. Алена Косторная (Россия) – 76.32
    2. Александра Трусова (Россия) – 74.43
    3. Алена Канышева (Россия) – 68.66
    4. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 62.51
    5. Анастасия Тараканова (Россия) – 61.78
    6. Анна Щербакова (Россия) – 56.26

    Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

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