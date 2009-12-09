Финал Гран-при среди юниоров. Трусова, Косторная и Щербакова выйдут на лед с произвольными программами

9 декабря в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию юниорки покажут произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует россиянка Алена Косторная.

Финал Гран-при

Ванкувер, Канада

Девушки

Произвольная программа

Начало – 2.15 по московскому времени (9 декабря), прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Ким Йе Лим (Южная Корея)

2. Анастасия Тараканова (Россия)

3. Анна Щербакова (Россия)

4. Алена Косторная (Россия)

5. Александра Трусова (Россия)

6. Алена Канышева (Россия)

Положение после короткой программы



1. Алена Косторная (Россия) – 76.32

2. Александра Трусова (Россия) – 74.43

3. Алена Канышева (Россия) – 68.66

4. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 62.51

5. Анастасия Тараканова (Россия) – 61.78

6. Анна Щербакова (Россия) – 56.26

Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере