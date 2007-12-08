Стадион «Зенита» получил название «Газпром Арена»

Домашний стадион в Санкт-Петербурге получил название «Газпром Арена».

«По условиям соглашения, подписанного между клубом и ПАО «Газпром», новое название стадиона будет интегрировано на сотни носителей — от логотипов на внешнем фасаде арены до униформы сотрудников, сувенирной продукции и билетов.

Арена перешла под управление сине-бело-голубых на основе концессионного договора на 49 лет, который «Зенит» и правительство Санкт-Петербурга заключили в феврале.

Реализация прав на название спортивных сооружений — одно из основных направлений развития спортивной индустрии в мире. Многофункциональность, техническая оснащенность арены на Крестовском, статус клуба и рекордный уровень посещаемости домашних матчей позволили «Зениту» разработать крупнейший для российского футбола спонсорский пакет», – сообщает официальный сайт петербургской команды.

«Наш клуб и «Газпром» продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий — создание рекреационных зон отдыха вблизи арены.

Мы убеждены, что присвоение домашней арене «Зенита» названия «Газпром Арена» создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании ПАО «Газпром» и по-настоящему раскроет потенциал самого посещаемого стадиона страны как нового центра культурной, деловой и, конечно, спортивной жизни», – заявил президент «Зенита» .