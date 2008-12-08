Великобритания внесла Абрамовича в черный список из-за связей с Путиным. Владельца «Челси» могут ограничить в передвижениях по Европе

Владелец Роман Абрамович входит в число олигархов, деятельность которых изучают специальные службы Великобритании.

Список из шести высокопоставленных россиян был сформирован спецслужбами и передан премьер-министру Терезе Мэй.

Премьер-министр утвердила список. Имена олигархов будут отправлены всем департаментам Уайтхолла и переданы всем союзникам Великобритании в Европе и Северной Америке с целью блокировать их возможность путешествовать и руководить своим бизнесом.

Действия властей Великобритании связаны с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года.

«Цель этих мер – ограничить для них возможность свободно передвигаться и осуществлять деятельность на территории Великобритании, Европы и других регионов.

Эти люди идентифицированы как имеющие тесные профессиональные и финансовые отношения с президентом Путиным. Мы считаем, что они вовлечены в финансовые вопросы Кремля по нескольким направлениям, включая использование своих финансовых возможностей в интересах РФ.

включен в список, потому что считается, что он оказывает наибольшую финансовую поддержку Путину», – заявил источник из британского правительства.

Говорят, Абрамович может продать «Челси». На него давно давят из-за политики