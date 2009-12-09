Загитова проиграла второй раз во взрослой карьере

Сегодня российская фигуристка Алина Загитова стала второй в финале Гран-при в канадском Ванкувере.
Это второе поражение Загитовой во взрослой карьере.
Спортсменка начала взрослую карьеру в 2017 году. Она одержала семь побед подряд, в том числе на чемпионате Европы и Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
На чемпионате мира-2018 Загитова стала лишь пятой, впервые опустившись ниже первого места.
В текущем сезоне фигуристка выиграла два этапа Гран-при.
Загитова больше не лидер. Ей недостаточно идеального проката для победы