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    Загитова проиграла второй раз во взрослой карьере

    Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Сегодня российская фигуристка Алина Загитова стала второй в финале Гран-при в канадском Ванкувере.

    Это второе поражение Загитовой во взрослой карьере.

    Спортсменка начала взрослую карьеру в 2017 году. Она одержала семь побед подряд, в том числе на чемпионате Европы и Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

    На чемпионате мира-2018 Загитова стала лишь пятой, впервые опустившись ниже первого места.

    В текущем сезоне фигуристка выиграла два этапа Гран-при.

    Загитова больше не лидер. Ей недостаточно идеального проката для победы

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