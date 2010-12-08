Финал Гран-при. Загитова, Туктамышева, Самодурова и Кихира покажут произвольные программы

В ночь с 8 на 9 декабря в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию женщины представят произвольные программы.

После короткой лидирует японка Рика Кихира. Олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает второе место.

Финал Гран-при

Ванкувер, Канада

Женщины

Произвольная программа

Начало – 0.55 по московскому времени (9 декабря), прямые трансляции - на Первом канале и «Матч! Арене».

Старт-лист

1. Софья Самодурова (Россия)

2. Сатоко Мияхара (Япония)

3. Каори Сакамото (Япония)

4. Алина Загитова (Россия)

5. Елизавета Туктамышева (Россия)

6. Рика Кихира (Япония)

Положение после короткой программы



1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (мировой рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) – 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52

Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере