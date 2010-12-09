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    Джеймс и Сипре победили в финале Гран-при с мировым рекордом в произвольной, Тарасова и Морозов – 3-и

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    Французская пара Ванесса Джеймс – Морган Сипре выиграла финал Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место.

    Финал Гран-при

    Ванкувер, Канада

    Пары

    Итоговое положение

    1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 219,88
    2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 216,90
    3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 214,20
    4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 201,07
    5. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 187,63
    6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 186,81

    Произвольная программа

    1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 148,37 (мировой рекорд)
    2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 141,21
    3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 140,16
    4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 125,89
    5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 125,57
    6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 117,86

    Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

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