Джеймс и Сипре победили в финале Гран-при с мировым рекордом в произвольной, Тарасова и Морозов – 3-и

Французская пара Ванесса Джеймс – Морган Сипре выиграла финал Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место.

Финал Гран-при

Ванкувер, Канада

Пары

Итоговое положение

1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 219,88

2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 216,90

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 214,20

4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 201,07

5. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 187,63

6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 186,81

Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 148,37 (мировой рекорд)

2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 141,21

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 140,16

4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 125,89

5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 125,57

6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 117,86

Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере