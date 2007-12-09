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    «Барселона» разгромила «Эспаньол» – 4:0. Отрыв от «Севильи» и «Атлетико» – 3 очка

    Теги Барселона Эспаньол Ла Лига Футбол

    В 15-м туре примеры «Барселона» в дерби разгромила «Эспаньол» (4:0) благодаря дублю Лео Месси, который отметился также голевым пасом. Каталонцы сохранили лидерство в чемпионате, отрыв от преследователей, «Севильи» и «Атлетико», составляет 3 очка.

    На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

    Эспаньол – Барселона 0:4 (0:3, 0:1)
    Дата проведения
    8 декабря, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 17 Месси, 0:2 – 26 Дембеле, 0:3 – 45 Суарес, 0:4 – 65 Месси.
    ЭспаньолЛопес, Давид Лопес, Вила, Лопес, Дуарте, Дардер (Гранеро, 74), Марк Рока, Мелендо (Гарсия, 63), Санчес, Перес (Баптистао, 59), Иглесиас.
    Барселонатер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Ракитич (Денис Суарес, 82), Бускетс, Видаль, Дембеле (Коутиньо, 68), Месси, Суарес (Мунир, 79).
    Предупреждение:
    Вила (79).

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