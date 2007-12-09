«Барселона» разгромила «Эспаньол» – 4:0. Отрыв от «Севильи» и «Атлетико» – 3 очка

В 15-м туре примеры «Барселона» в дерби разгромила «Эспаньол» (4:0) благодаря дублю Лео Месси, который отметился также голевым пасом. Каталонцы сохранили лидерство в чемпионате, отрыв от преследователей, «Севильи» и «Атлетико», составляет 3 очка.

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