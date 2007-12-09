«Барселона» разгромила «Эспаньол» – 4:0. Отрыв от «Севильи» и «Атлетико» – 3 очка

В 15-м туре примеры «Барселона» в дерби разгромила «Эспаньол» (4:0) благодаря дублю Лео Месси, который отметился также голевым пасом. Каталонцы сохранили лидерство в чемпионате, отрыв от преследователей, «Севильи» и «Атлетико», составляет 3 очка.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
- Дата проведения
- 8 декабря, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
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Эспаньол –
Лопес, Давид Лопес, Вила, Лопес, Дуарте, Дардер (Гранеро, 74), Марк Рока, Мелендо (Гарсия, 63), Санчес, Перес (Баптистао, 59), Иглесиас.
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Ракитич (Денис Суарес, 82), Бускетс, Видаль, Дембеле (Коутиньо, 68), Месси, Суарес (Мунир, 79).
- Предупреждение:
- Вила (79).