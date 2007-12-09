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    UFC 231. Холлоуэй против Ортеги, Сантос нокаутировал Мануву и другие бои

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    Сегодня ночью в Торонто пройдет UFC 231, главными боями которого станут два титульных поединка.

    Основной кард:

    Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги (бой за титул в полулегком весе);

    Валентина Шевченко против Йоанны Енджейчик (бой за титул в женском наилегчайшем весе);

    Алекс Оливейра против Гуннара Нельсона;

    Хаким Даводу против Кайла Бочняка;

    Тиаго Сантос победил Джими Мануву нокаутом во втором раунде (удар рукой).

    Предварительный кард:

    Нина Ансарофф победила Клаудию Гаделью  единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

    Гилберт Бернс победил Оливье Обена-Мерсье единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

    Джессика Ай победила Кэтлин Чукагян раздельным решением судей  (29-28, 28-29, 29-28);

    Элиас Теодору победил Эрика Андерса раздельным решением судей (29-28,  28-29, 29-28);

    Брэд Катона победил Мэттью Лопеса единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

    Диего Лима победил Чеда Ляприса нокаутом в первом раунде (удар рукой);

    Карлос Диего Феррейра победил Кайла Нельсона техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);

    Александар Ракич победил Девина Кларка техническим нокаутом в первом раунде (удары руками).

    Начало предварительного карда – в 2 ночи по московскому времени. Основной кард – с 6 утра.

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