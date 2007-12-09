UFC 231. Холлоуэй против Ортеги, Сантос нокаутировал Мануву и другие бои

Сегодня ночью в Торонто пройдет UFC 231, главными боями которого станут два титульных поединка.
Основной кард:
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги (бой за титул в полулегком весе);
Валентина Шевченко против Йоанны Енджейчик (бой за титул в женском наилегчайшем весе);
Алекс Оливейра против Гуннара Нельсона;
Хаким Даводу против Кайла Бочняка;
Тиаго Сантос победил Джими Мануву нокаутом во втором раунде (удар рукой).
Предварительный кард:
Нина Ансарофф победила Клаудию Гаделью единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Гилберт Бернс победил Оливье Обена-Мерсье единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Джессика Ай победила Кэтлин Чукагян раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Элиас Теодору победил Эрика Андерса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Брэд Катона победил Мэттью Лопеса единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Диего Лима победил Чеда Ляприса нокаутом в первом раунде (удар рукой);
Карлос Диего Феррейра победил Кайла Нельсона техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);
Александар Ракич победил Девина Кларка техническим нокаутом в первом раунде (удары руками).
Начало предварительного карда – в 2 ночи по московскому времени. Основной кард – с 6 утра.