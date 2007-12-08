Лыжи. Кубок мира. Рете выиграл коньковую «разделку» на 30 км, Мельниченко – 3-й, Белов – 4-й, Большунов – 6-й, Спицов – 8-й

Норвежский лыжник Шюр Рете выиграл «разделку» на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Бейтостолене. Россиянин Андрей Мельниченко взял бронзу.
Лыжные гонки
Кубок мира
Бейтостолен, Норвегия
Мужчины
30 км, свободный стиль
1. Шюр Рете (Норвегия) – 1:09.53,5
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 35,2
3. Андрей Мельниченко (Россия) – 49,2
4. Евгений Белов (Россия) – 1.07,2
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.16,5
6. Александр Большунов (Россия) – 1.23,2
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.26,9
8. Денис Спицов (Россия) – 1.27,2
9. Магне Хага (Норвегия) – 1.32,1
10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.35,6...
13. Алекс Харви (Канада) – 1.49,8...
15. Эндрю Масгрейв (Великобритания) – 1.59,0
16. Алексей Червоткин (Россия) – 2.00,7
17. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.18,4...
24. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.58,0...
28. Андрей Ларьков (Россия) – 3.10,7...
40. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 4.08,2...
58. Калле Халварссон (Швеция) – 6.12,4
Ииво Нисканен (Финляндия) не финишировал