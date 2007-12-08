Лыжи. Кубок мира. Рете выиграл коньковую «разделку» на 30 км, Мельниченко – 3-й, Белов – 4-й, Большунов – 6-й, Спицов – 8-й

Норвежский лыжник Шюр Рете выиграл «разделку» на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Бейтостолене. Россиянин Андрей Мельниченко взял бронзу.

Лыжные гонки

Кубок мира

Бейтостолен, Норвегия

Мужчины

30 км, свободный стиль

1. Шюр Рете (Норвегия) – 1:09.53,5

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 35,2

3. Андрей Мельниченко (Россия) – 49,2

4. Евгений Белов (Россия) – 1.07,2

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.16,5

6. Александр Большунов (Россия) – 1.23,2

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.26,9

8. Денис Спицов (Россия) – 1.27,2

9. Магне Хага (Норвегия) – 1.32,1

10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.35,6...

13. Алекс Харви (Канада) – 1.49,8...

15. Эндрю Масгрейв (Великобритания) – 1.59,0

16. Алексей Червоткин (Россия) – 2.00,7

17. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.18,4...

24. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.58,0...

28. Андрей Ларьков (Россия) – 3.10,7...

40. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 4.08,2...

58. Калле Халварссон (Швеция) – 6.12,4

Ииво Нисканен (Финляндия) не финишировал

