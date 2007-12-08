Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Кубок мира. Рете выиграл коньковую «разделку» на 30 км, Мельниченко – 3-й, Белов – 4-й, Большунов – 6-й, Спицов – 8-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Даниэль Рикардссон Евгений Белов Алекс Харви Андрей Ларьков Шюр Рете Калле Халварссон Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен сборная Великобритании Андрей Мельниченко Денис Спицов Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Александр Большунов Магне Хага Лыжные виды

    Норвежский лыжник Шюр Рете выиграл «разделку» на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Бейтостолене. Россиянин Андрей Мельниченко взял бронзу.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Бейтостолен, Норвегия

    Мужчины

    30 км, свободный стиль

    1. Шюр Рете (Норвегия) – 1:09.53,5
    2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 35,2
    3. Андрей Мельниченко (Россия) – 49,2
    4. Евгений Белов (Россия) – 1.07,2
    5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.16,5
    6. Александр Большунов (Россия) – 1.23,2
    7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.26,9
    8. Денис Спицов (Россия) – 1.27,2
    9. Магне Хага (Норвегия) – 1.32,1
    10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.35,6...
    13. Алекс Харви (Канада) – 1.49,8...
    15. Эндрю Масгрейв (Великобритания) – 1.59,0
    16. Алексей Червоткин (Россия) – 2.00,7
    17. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.18,4...
    24. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.58,0...
    28. Андрей Ларьков (Россия) – 3.10,7...
    40. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 4.08,2...
    58. Калле Халварссон (Швеция) – 6.12,4

    Ииво Нисканен (Финляндия) не финишировал

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться