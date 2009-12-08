Коньки. Кубок мира. Кулижников и Юсков победили, Фаткулина – 2-я, другие результаты

Российские конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков одержали победы на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Польше. Ольга Фаткулина стала второй на дистанции 500 м.
Конькобежный спорт
Кубок мира
Томашув-Мазовецкий, Польша
Мужчины
500 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 34,672
2. Тацуя Шинхама (Япония) – 34,876
3. Юма Мураками (Япония) – 34,953...
8. Руслан Мурашов (Россия) – 35,343...
13. Виктор Муштаков (Россия) – 35,394
1500 м
1. Денис Юсков (Россия) – 1.46,783
2. Сейтаро Ичинохе (Япония) – 1.47,381
3. Ким Мин Сок (Южная Корея) – 1.47,851...
10. Сергей Трофимов (Россия) – 1.49,174
Женщины
500 м
1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,949
2. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,104
3. Бриттани Боу (США) – 38,231
4. Ангелина Голикова (Россия) – 38,353
5. Дарья Качанова (Россия) – 38,455
1500 м
1. Михо Такаги (Япония) – 1.57,325
2. Ирен Вюст (Голландия) – 1.58,218
3. Бриттани Боу (США) – 1.58,254
4. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.59,431
5. Екатерина Шихова (Россия) – 1.59,522...
18. Елена Сохрякова (Россия) – 2.02,606