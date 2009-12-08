Коньки. Кубок мира. Кулижников и Юсков победили, Фаткулина – 2-я, другие результаты

Российские конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков одержали победы на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Польше. Ольга Фаткулина стала второй на дистанции 500 м.

Конькобежный спорт

Кубок мира

Томашув-Мазовецкий, Польша

Мужчины

500 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 34,672

2. Тацуя Шинхама (Япония) – 34,876

3. Юма Мураками (Япония) – 34,953...

8. Руслан Мурашов (Россия) – 35,343...

13. Виктор Муштаков (Россия) – 35,394

1500 м

1. Денис Юсков (Россия) – 1.46,783

2. Сейтаро Ичинохе (Япония) – 1.47,381

3. Ким Мин Сок (Южная Корея) – 1.47,851...

10. Сергей Трофимов (Россия) – 1.49,174

Женщины

500 м

1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,949

2. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,104

3. Бриттани Боу (США) – 38,231

4. Ангелина Голикова (Россия) – 38,353

5. Дарья Качанова (Россия) – 38,455

1500 м

1. Михо Такаги (Япония) – 1.57,325

2. Ирен Вюст (Голландия) – 1.58,218

3. Бриттани Боу (США) – 1.58,254

4. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.59,431

5. Екатерина Шихова (Россия) – 1.59,522...

18. Елена Сохрякова (Россия) – 2.02,606