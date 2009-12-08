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    Коньки. Кубок мира. Кулижников и Юсков победили, Фаткулина – 2-я, другие результаты

    Теги сборная России (коньки) результаты Кубок мира Ирен Вюст сборная России жен (коньки) Денис Юсков сборная Голландии жен Екатерина Шихова Ольга Фаткулина сборная Южной Кореи Елена Сохрякова Павел Кулижников Бриттани Боу сборная США жен Ангелина Голикова сборная Японии жен Руслан Мурашов Сергей Трофимов Евгения Лаленкова Михо Такаги Дарья Качанова Ванесса Херцог сборная Австрии жен сборная Японии Ким Мин Сок Виктор Муштаков Коньки/шорт-трек

    Российские конькобежцы Павел Кулижников и  Денис Юсков одержали победы на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Польше. Ольга Фаткулина стала второй на дистанции 500 м.

    Конькобежный спорт

    Кубок мира

    Томашув-Мазовецкий, Польша

    Мужчины

    500 м

    1. Павел Кулижников (Россия) – 34,672
    2. Тацуя Шинхама (Япония) – 34,876
    3. Юма Мураками (Япония) – 34,953...
    8. Руслан Мурашов (Россия) – 35,343...
    13. Виктор Муштаков (Россия) – 35,394

    1500 м

    1. Денис Юсков (Россия) – 1.46,783
    2. Сейтаро Ичинохе (Япония) – 1.47,381
    3. Ким Мин Сок (Южная Корея) – 1.47,851...
    10. Сергей Трофимов (Россия) – 1.49,174

    Женщины

    500 м

    1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,949
    2. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,104
    3. Бриттани Боу (США) – 38,231
    4. Ангелина Голикова (Россия) – 38,353
    5. Дарья Качанова (Россия) – 38,455

    1500 м

    1. Михо Такаги (Япония) – 1.57,325
    2. Ирен Вюст (Голландия) – 1.58,218
    3. Бриттани Боу (США) – 1.58,254
    4. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.59,431
    5. Екатерина Шихова (Россия) – 1.59,522...
    18. Елена Сохрякова (Россия) – 2.02,606

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