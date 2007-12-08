Навас хочет уйти из «Реала» и продолжить карьеру в АПЛ

Вратарь «Реала» Кейлор Навас не намерен оставаться в команде в роли запасного.

31-летний голкипер, который в этом сезоне потерял место в стартовом составе с приходом Тибо Куртуа, разочарован своим текущим положением.

В связи с этим он планирует сменить клуб по завершении сезона. Больше всего его привлекает вариант с переходом в одну из команд английской премьер-лиги.

В «Реале» в курсе позиции костариканца, руководство отпустит его летом, если получит приемлемое предложение.

Сам Навас готов уйти уже зимой, но клуб против такого варианта.

Навас являлся основным вратарем мадридцев три последних сезона. Он помог команде три раза подряд выиграть Лигу чемпионов, а в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании.