НХЛ. Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне и возглавил снайперскую гонку

Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой в матче против «Коламбуса» (4:0).

Она стала для него 22-й в сезоне (и 629-й в карьере).

Овечкин возглавил снайперскую гонку, оторвавшись от Брэйдена Пойнта («Тампа») и Патрика Лайне («Виннипег») на один гол.

Также в его активе голевая передача на Трэвиса Бойда (забившего первый гол в ) и звание второй звезды встречи.

Овечкин провел на льду 20 минут 7 секунд (5:29 – в большинстве, полезность «+2»), нанес 5 бросков по воротам, совершил 1 силовой прием, сделал 2 блок-шота и 1 перехват.

Всего на счету 33-летнего россиянина стало 36 (22+14) очков в 29 играх сезона. Текущая результативная серия – 11 матчей, в которых набрал 16 (10+6) очков.