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    НХЛ. Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне и возглавил снайперскую гонку

    Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ Трэвис Бойд Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Коламбуса» (4:0). 

    Она стала для него 22-й в сезоне (и 629-й в карьере).

    Овечкин возглавил снайперскую гонку, оторвавшись от Брэйдена Пойнта («Тампа») и Патрика Лайне («Виннипег») на один гол. 

    Также в его активе голевая передача на Трэвиса Бойда (забившего первый гол в НХЛ) и звание второй звезды встречи. 

    Овечкин провел на льду 20 минут 7 секунд (5:29 – в большинстве, полезность «+2»), нанес 5 бросков по воротам, совершил 1 силовой прием, сделал 2 блок-шота и 1 перехват. 

    Всего на счету 33-летнего россиянина стало 36 (22+14) очков в 29 играх сезона. Текущая результативная серия – 11 матчей, в которых набрал 16 (10+6) очков. 

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