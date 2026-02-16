Товарищеские матчи. «Динамо» проиграло «Уралу» в 1-м матче и победило во 2-м

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи.

«Динамо » проиграло «Уралу » в первом товарищеском матче (1:2) и победило во втором (2:1). Игры проходили в закрытом режиме.

Товарищеские матчи

«Динамо» – «Урал» – 1:2

В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.

«Динамо» – «Урал» – 2:1

У «Динамо» дубль сделал Иван Сергеев.