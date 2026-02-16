Товарищеские матчи. «Динамо» проиграло «Уралу» в 1-м матче и победило во 2-м
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи.
«Динамо» проиграло «Уралу» в первом товарищеском матче (1:2) и победило во втором (2:1). Игры проходили в закрытом режиме.
Товарищеские матчи
«Динамо» – «Урал» – 1:2
В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.
«Динамо» – «Урал» – 2:1
У «Динамо» дубль сделал Иван Сергеев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
Главное без травм
Осталось две недели до возобновления чемпа. Контуры игры Гусева и его штаба должны сегодня проявиться. Да и основной состав уже должен наигрываться. Посмотрим.....
А где смотреть?
Оба матча, пройдут в закрытом режиме. После игр, покажут опасные моменты и голы.
Динамо (второй состав) - Урал - 1:2 (Маухуб - Марков (п), Харин)
Второй гол Филипенко, на "чемпионате" прочитал. Хотя, какая разница, кто в товарняке отличается.
состава нет?
а где играют ...
Кто знает, где идёт текстовая трансляция?
смотрел все матчи ДМ со сборов, что-то можно и пропустить
