Хлусевича предложили «Балтике» и «Ахмату». «Спартак» хочет, чтобы новый клуб полностью платил игроку зарплату в аренде – около 1,5 млн евро в год («Мутко против»)

Хлусевича предложили «Балтике» и «Ахмату».

Еще два клуба Мир РПЛ рассматривают возможность аренды Даниила Хлусевича .

Футболиста «Спартака » предложили «Балтике» и «Ахмату », сообщает телеграм-канал «Мутко против». Ранее сообщалось , что Хлусевич интересен «Пари НН ».

Основной проблемой для потенциального трансфера является зарплата Хлусевича, составляющая около 1,5 млн евро в год. «Спартак» готов бесплатно отпустить футболиста в аренду, но хочет, чтобы новый клуб полностью выплачивал ему зарплату – по этой причине от Хлусевича отказались «Крылья Советов».

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь .