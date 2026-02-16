  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хлусевича предложили «Балтике» и «Ахмату». «Спартак» хочет, чтобы новый клуб полностью платил игроку зарплату в аренде – около 1,5 млн евро в год («Мутко против»)
65

Хлусевича предложили «Балтике» и «Ахмату». «Спартак» хочет, чтобы новый клуб полностью платил игроку зарплату в аренде – около 1,5 млн евро в год («Мутко против»)

Хлусевича предложили «Балтике» и «Ахмату».

Еще два клуба Мир РПЛ рассматривают возможность аренды Даниила Хлусевича.

Футболиста «Спартака» предложили «Балтике» и «Ахмату», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Ранее сообщалось, что Хлусевич интересен «Пари НН».

Основной проблемой для потенциального трансфера является зарплата Хлусевича, составляющая около 1,5 млн евро в год. «Спартак» готов бесплатно отпустить футболиста в аренду, но хочет, чтобы новый клуб полностью выплачивал ему зарплату – по этой причине от Хлусевича отказались «Крылья Советов».

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Мутко против»
logoДаниил Хлусевич
logoСпартак
logoБалтика
logoАхмат
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
деньги
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А Мутко-то почему против, что ему Хлусевич сдедал?
Ответ alessandroma
А Мутко-то почему против, что ему Хлусевич сдедал?
Первая мысль была, какое удачное построение заголовка
Ответ alessandroma
А Мутко-то почему против, что ему Хлусевич сдедал?
Потому что Мутко - враг российского наро... то есть российского футбола!
Ну с такой зарплатой, конечно, в Балтику прямая дорога.
Ответ Дмитрий9779
Ну с такой зарплатой, конечно, в Балтику прямая дорога.
А что с Ахматом случилось?
Иссяк бюджетный поток?
Ответ Константин Филимонов
А что с Ахматом случилось? Иссяк бюджетный поток?
Вроде раньше писали, что больше миллиона в Ахмате никто не зарабатывает
Кто его подписывал на эту сумму… Какой же беспредел 😡
Ответ Day
Кто его подписывал на эту сумму… Какой же беспредел 😡
Фк Лукойл между прочим на втором месте в РПЛ по сумме зарплатных ведомостей. И уже не первый десяток лет.
Неплохой оклад у этого кудесника мяча!
Приходите вы в хороший такой ресторан, а вам предлагают пережаренные шкварки за 150 миллионов. Думаю любителей не очень много)
С такой зарплатой ему фиолетово играть или лавку полировать до конца контракта, который у него до лета этого года. А потом и свободным агентом где-нибудь возьмут.
Ответ Док Аксель
С такой зарплатой ему фиолетово играть или лавку полировать до конца контракта, который у него до лета этого года. А потом и свободным агентом где-нибудь возьмут.
С такой зарплатой после завершения контракта можно дальше вообще не играть. Максимум, в Медиалиге или ЛФЛ Москвы.
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
С такой зарплатой после завершения контракта можно дальше вообще не играть. Максимум, в Медиалиге или ЛФЛ Москвы.
Ему через 10 дней только 25 лет исполнится. Ещё будет косить бабло в РПЛ, тем более ужесточение лимита на легов таким во благо. А по любителям ещё успеет поиграть, если захочет.
Скажите, а 100 рублей, не спасут отца русской демократии, я думаю торг здесь не уместен, сказал Остап...
Ответ Fanat1962
Скажите, а 100 рублей, не спасут отца русской демократии, я думаю торг здесь не уместен, сказал Остап...
В фильме это чень убедительно сказал Киса.😄
Ответ гилберт
В фильме это чень убедительно сказал Киса.😄
Ну, положим, не Киса это говорил
Платить такую зарплату Хлусевичу, конечно же, никто не хочет
Полторашка в год!!!😄🤣Ищи дурака!
Ответ гилберт
Полторашка в год!!!😄🤣Ищи дурака!
Что искать-то? Уже несколько лет как нашли, 7 букв, на "С" начинается, на "к" заканчивается.
Неплохая у него зарплата. Интересно сам Хлусевич хоть стоит столько сколько он зарабатывает(точнее получает) в год в Спартаке, несмотря на свой молодой возраст?
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Неплохая у него зарплата. Интересно сам Хлусевич хоть стоит столько сколько он зарабатывает(точнее получает) в год в Спартаке, несмотря на свой молодой возраст?
Его Спартак купил как "молодого и перспективного" за 3 миллиона. И сам же Спартак ему такую зарплату дал.
Ответ Dmitry Orlov
Его Спартак купил как "молодого и перспективного" за 3 миллиона. И сам же Спартак ему такую зарплату дал.
А он сам не понимает, что не отрабатывает и половины своей зарплаты?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
6 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
29 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
41 минуту назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем