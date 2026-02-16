  • Спортс
  • Директор «Аль-Ахли» о забастовке Роналду: «Криштиану открыл всему миру двери в Саудовскую Аравию. Уверен, у него были на то причины»
24

Директор «Аль-Ахли» о забастовке Роналду: «Криштиану открыл всему миру двери в Саудовскую Аравию. Уверен, у него были на то причины»

Директор «Аль-Ахли»: Роналду открыл миру двери в Саудовскую Аравию.

Спортивный директор «Аль-Ахли» Руй Педру прокомментировал забастовку Криштиану Роналду.

Нападающий «Аль-Насра» пропустил матчи против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии и игру с «Аркадагом» в Лиге чемпионов Азии 2. Сообщалось, что португалец недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Кроме того, Роналду выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции» и был недоволен задержками зарплат сотрудникам клуба.

«Будучи португальцем, я, как и все здесь, очень уважаю Криштиану Роналду и всех португальских специалистов в Саудовской Аравии. Не мне рассуждать о том, каким образом он решил донести свою точку зрения. Уверен, что у него есть свои причины.

Могу сказать, что если мы все собрались здесь, если мы все работаем в Саудовской Аравии, то это в большей степени заслуга Криштиану Роналду. Он открыл двери в Саудовскую Аравию для остального мира.

Так что, думаю, это самый большой комплимент, который мы можем сделать ему и тому, что он делает в каждом матче. Он продолжает забивать голы и увеличивает их количество до невообразимых цифр», – сказал Педру.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Деньги открыли путь, а не Кришти
Ответ Roman
Деньги открыли путь, а не Кришти
Ну так деньги и до этого были) но приезжали не супервезды) а хорошие игроки типа талиски или абубакара
Ответ Roman
Деньги открыли путь, а не Кришти
Ну если откровенно, Криш мог бы как Азар прийти и булки жрать, а не впахивать как конь в 40+ лет, так что его заслуга там действительно огромная. Просто Саудовской лиге нужно купить хотя бы одно место в каждом из еврокубков, чтобы действительно претендовать на что-то и хоть это может звучать бредово, но Казахстан же в ЛЧ играет, а из Европы до Астаны лететь дальше, чем до того же Рияда.
причины ясны, нереальные деньги и стату набить, что даже в любом сильном да и не сильном еврочемпионате он не сможет сделать, да и его никто не хочет
В Аль Насре целая португальская колония во главе кр7.
не только в команде, друзья Роналду в руководстве.
присосались как пиявки, и постоянно что то требующие.
в летом надо кардинально очистить клуб.
сами они не отпадутся.
Т е. он швейцаром стал на старость лет, не более
В СА был один чемпион мира - Канте и тот сбежал в чемпионат посильнее, чтобы нормально подготовиться к ЧМ. В СА остались сбитые летчики без амбиций и ради денег.
Ответ Илья Мурашов
В СА был один чемпион мира - Канте и тот сбежал в чемпионат посильнее, чтобы нормально подготовиться к ЧМ. В СА остались сбитые летчики без амбиций и ради денег.
сбитые летчики Мане, Савич, Рубен Невеш, Симакан, Тео Эрнандес, Ретеги, Жоау Феликс, Отавио, Тоуни и т.д.
ну да ну да, всем бы лигам таких сбитых летчиков
Ответ Дима
сбитые летчики Мане, Савич, Рубен Невеш, Симакан, Тео Эрнандес, Ретеги, Жоау Феликс, Отавио, Тоуни и т.д. ну да ну да, всем бы лигам таких сбитых летчиков
Ну, по правде говоря, Милинкович-Савич с переходом в СА перестал в сборную приглашаться, ещё до 30 лет.
«Какой аппетитный Руй», воскликнул Криштиану
