Директор «Аль-Ахли» о забастовке Роналду: «Криштиану открыл всему миру двери в Саудовскую Аравию. Уверен, у него были на то причины»

Директор «Аль-Ахли»: Роналду открыл миру двери в Саудовскую Аравию.

Спортивный директор «Аль-Ахли » Руй Педру прокомментировал забастовку Криштиану Роналду.

Нападающий «Аль-Насра » пропустил матчи против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии и игру с «Аркадагом» в Лиге чемпионов Азии 2. Сообщалось, что португалец недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Кроме того, Роналду выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции» и был недоволен задержками зарплат сотрудникам клуба.

«Будучи португальцем, я, как и все здесь, очень уважаю Криштиану Роналду и всех португальских специалистов в Саудовской Аравии. Не мне рассуждать о том, каким образом он решил донести свою точку зрения. Уверен, что у него есть свои причины.

Могу сказать, что если мы все собрались здесь, если мы все работаем в Саудовской Аравии, то это в большей степени заслуга Криштиану Роналду . Он открыл двери в Саудовскую Аравию для остального мира.

Так что, думаю, это самый большой комплимент, который мы можем сделать ему и тому, что он делает в каждом матче. Он продолжает забивать голы и увеличивает их количество до невообразимых цифр», – сказал Педру.