Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях

В Кубке Англии прошли матчи 4-го раунда.
13 февраля «Халл» проиграл «Челси» в матче четвертого раунда Кубка Англии (0:4).
14 февраля «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Солфорд Сити» (2:0), «Брайтон» в гостях крупно проиграл «Ливерпулю» (0:3).
15 февраля «Арсенал» разгромил «Уиган» (4:0).
Кубок Англии
4-й раунд
Мэкклсфилд
Max Dearnley, Luis Frances John Lacey, Бортуик-Джексон, Heathcote, Fensome, Осборн, Paul Dawson, Бакли-Риккеттс, Эдмондсон, Luke Duffy, Бугаиль-Меллор
Запасные: Гриффитс, Carlos Dos Santos, Уайтхэд, Гейл, Менайесе, Джонсон, Мэтисон, Стоун, Пасек
Брентфорд:
Вальдимарссон, Хики, Пиннок, Коллинз, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Йенсен, Донован, Нелсон, Фуро
Запасные: ван ден Берг, Айер, Joshua Stephenson, Льюис-Поттер, Балкомб, Хенри, Бентт, Уаттара
Бирмингем
Олсоп, Вагнер, Панзо, Кларер, Осейи-Сэмюэл, Дойл, Солис, Грэй, Стэнсфилд, Висенте, Приске
Запасные: Робертс, Мейо, Беррелл, Фудзимото, Дукш, Бидл, Беттека, Нойманн, Осман
Лидс:
Лукас Перри, Борнаув, Бийол, Джастин, Буонанотте, Окафор, Гудмундссон, Лонгстафф, Танака, Ньонто, Нмеча
Запасные: Богл, Родон, Дарлоу, Калверт-Льюин, Ааронсон, Байрэм, Груев, Пиру, Ампаду
Гримсби
Smith, Суини, McJannett, Уоррен, Роджерс, Тури, Khouri, Бернс, Вернэм, Уокер, Кабиа
Запасные: Грин, Нвогу, Sebastian James Auton, Одуор, Кук, Кацурри, Селларс-Флеминг, Сунсап-Белл, Стонтон
Вулверхэмптон:
Джонстон, Крейчи, С. Буэно, Москера, Меллер Вольф, Андре, Гомес, Мане, Тшатшуа, Армстронг, Арокодаре
Запасные: Уго Буэно, Гомеш, Белльгард, Доэрти, Роулингс, Бентли, Лима, Гомес, Эдози
Сток Сити
Симкин, Бока, Уилмот, Таловеров, Филлипс, Риго, Секо, Сиссе, Пэ Чжун Хо, Томас, Смит
Запасные: Гибсон, Керли, Нзонзи, Филдинг, Крессуэлл, Отегбайо, Мануф, Рак-Сакьи, Пирсон
Фулхэм:
Лекомт, Робинсон, Куэнка, Диоп, Кастань, Рид, Ивоби, Кинг, Бобб, де Маседо, Родриго Муниз
Запасные: Тете, Лено, Басси, Сессеньон, Уилсон, Андерсен, Берге, Смит-Роу, Хименес
Оксфорд Юнайтед
Ингрэм, Карри, Браун, Макоссо, Спенсер, Брэннаган, Волкс, Чжон Се Чжин, Донли, Миллз, Лэнкшир
Запасные: Лонг, Макдоннелл, Роскен, Харрис, Камминг, Конак, Плахета, Эмаху, Ромени
Сандерленд:
Руфс, Серкин, Мукиеле, Хьюм, О`Нин, Гертрюйда, Ле Фе, Мандл, Диарра, Тальби, Изидор
Запасные: Эльборг, Ригг, Джонс, Jack Whittaker, Бробби, Майенда, Садики, Ангуло, Та Би
Арсенал
Аррисабалага, Льюис-Скелли, Москера, Салиба, Уайт, Эзе, Нергор, Мартинелли, Сака, Мадуэке, Габриэл Жезус
Запасные: Салмон, Субименди, Сетфорд, Габриэл, Райс, Инкапиэ, Ceadach Liam O'Neill, Дьокереш, Троссард
Уиган:
Тикл, Эймсон, Керр, Хант, Райт, Мюррей, Фокс, Уир, Моксон, Борджес, Тэйлор
Запасные: Сайди, Хунгбо, Сейвин, Maleace Kobby Afriyie Asamoah, Harrison Bettoni, Смит, Сессеньон, Макманаман, Костелло
Рексхэм
Оконкво, Дойл, Хайем, Клуворт, Рэтбоун, Уиндасс, Томасон, О`Брайен, Добсон, Лонгмэн, Смит
Запасные: Каборе, Броудхед, Кадамартери, Мур, Барнетт, Скарр, Шиф, Киллор-Данн, Бертон
Ипсвич:
Палмер, Багготт, Гривз, Кипре, Джонсон, Нил, Каюсте, Акпом, Валле Эгели, Макатир, Херст
Запасные: Бонифейс, Матусива, Тэйлор, Ферлонг, Мехмети, Баттон, О`Ши, Кларк, Асон
Халл
Филлипс, Маккарти, Иган, Макнейр, Миллар, Хиракава, Джайлз, Слейтер, Хаджиахметович, Койл, Кумас
Запасные: Джейкоб, Фамево, Пандур, Тинсдейл, Джозеф, Драме, Ландстрем, Гелхардт, Дауэлл
Челси:
Санчес, Хато, Сарр, Фофана, Джеймс, Кайседо, Сантос, Гарначо, Нету, Эстевао, Делап
Запасные: Ачимпонг, Бадьяшиль, Jesse Shaun Derry, Меука, Шерман-Лоу, Адарабиойо, Фернандес, Жоао Педро, Гюсто
Бертон
Коллинз, Армер, Ванкутен, Годвин-Мэлиф, McKiernan, Лофтхаус, Риван, Sulyman Krubally, Эванс, Шейд, Бисли
Запасные: Мун, Чок, Kain James Kofi Adom, Kamil Dudek, Сиббик, Сраха, Кэннон, Larsson, Тавареш
Вест Хэм:
Ареоля, Майерс, Килмен, Мавропанос, Скарлз, Канте, Магасса, Уокер-Питерс, Keiber Alberto Lamadrid Briceño, Уилсон, Траоре
Запасные: Саммервилл, Дисаси, Finlay Jacob Herrick, Уан-Биссака, Поттс, Joshua Ajala, Кастельянос, Диуф, Орфорд
Бернли
Вайсс, Хартман, Эстев, Экдаль, Лоран, Уорд-Проуз, Флорентину, Бруун Ларсен, Фостер, Тшауна, Барнс
Запасные: Угочукву, Гладки, Аджей, Флемминг, Хамфрис, Пирес, Уоррелл, Межбри, Эдвардс
Мэнсфилд:
Робертс, Блэйк-Трэйси, Ошиладжа, Нойл, Эванс, Расселл, Маклафлин, Льюис, Рид, Эйкинс, Оутс
Запасные: Болтон, Хьюитт, Морайя-Уэлш, Дуайер, Адебойеджо, Льюис, Хендри, Гарднер, Oliver Irow
Саутгемптон
Лонг, Мэннинг, Куарши, Вуд-Гордон, Йелерт, Ромеу, Брэгг, Эдози, Мацуки, Арчер, Ларин
Запасные: Перец, Бри, Tommy Dobson-Ventura, Уильямс, Ойекунле, Азаз, О’Брайен-Уитмарш, Jonathan Moses Momoh Sesay
Лестер:
Столярчик, Кристиансен, Нелсон, Околи, Алуко, Пейдж, Скипп, Мавидиди, Мукаса, Монга, Дж. Айю
Запасные: Грей, Томас, Дака, Марсал, Ричардс, Бегович, Рикарду Перейра, Томас, Уинкс
Норвич
Гримшоу, Фишер, Дарлинг, Макконвил, Стэйси, Филд, Райт, Ахмед, Магома, Швартау, Квистгорден
Запасные: Моулден, Кордоба, Маклин, Мандл-Смит, Крайзин, Спринджетт, Слиман, Гиббс, Туре
Вест Бромвич:
Гриффитс, Гилкрист, Тэйлор, Белик, Имрей, Уитуэлл, Диаките, Босток, Джонстон, Маджа, Мустафа
Запасные: Уильямс, Джимо-Алоба, Прайс, Дике, Хеггебе, О`Лири, Иддриса, Моуэтт, Моламби
Манчестер Сити
Траффорд, Аит-Нури, Стоунз, Хусанов, Аллейн, Льюис, Нико Гонсалес, Рейндерс, Шерки, Фоден, Мармуш
Запасные: Матеуш Нунеш, Семеньо, Родри Эрнандес, О`Райли, Макайду, Доннарумма, Гехи, Рубен Диаш, Floyd Samba
Солфорд Сити:
Янг, Аве, Купер, Доррингтон, Гарбатт, Остерфилд, Грант, Вудберн, Лонгело-Мбуле, Н`Маи, Грэйдон
Запасные: Борини, Siri Cagno, Стоктон, Princewill Omonefe Ehibhatiomhan, Удо, Тертон, Ashley, Бутчер, Ховард