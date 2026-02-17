130

Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях

В Кубке Англии прошли матчи 4-го раунда.

13 февраля «Халл» проиграл «Челси» в матче четвертого раунда Кубка Англии (0:4).

14 февраля «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Солфорд Сити» (2:0), «Брайтон» в гостях крупно проиграл «Ливерпулю» (0:3).

15 февраля «Арсенал» разгромил «Уиган» (4:0).

Кубок Англии

4-й раунд

Кубок Англии. 4-й раунд
16 февраля 19:30, Мосс Роуз
Логотип домашней команды
Мэкклсфилд
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Брентфорд
Матч окончен
90’
+4’
Донован   Бентт
Осборн   Джонсон
85’
Paul Dawson
84’
77’
Ярмолюк
Эдмондсон
75’
71’
Фуро   Уаттара
Fensome   Мэтисон
71’
70’
  Heathcote
Бакли-Риккеттс   Гейл
68’
61’
Нелсон   Льюис-Поттер
2тайм
Перерыв
21’
Янельт
Мэкклсфилд
Max Dearnley, Luis Frances John Lacey, Бортуик-Джексон, Heathcote, Fensome, Осборн, Paul Dawson, Бакли-Риккеттс, Эдмондсон, Luke Duffy, Бугаиль-Меллор
Запасные: Гриффитс, Carlos Dos Santos, Уайтхэд, Гейл, Менайесе, Джонсон, Мэтисон, Стоун, Пасек
1тайм
Брентфорд:
Вальдимарссон, Хики, Пиннок, Коллинз, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Йенсен, Донован, Нелсон, Фуро
Запасные: ван ден Берг, Айер, Joshua Stephenson, Льюис-Поттер, Балкомб, Хенри, Бентт, Уаттара
Кубок Англии. 4-й раунд
15 февраля 12:00, Сент-Эндрюс
Логотип домашней команды
Бирмингем
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 2 - 4
Логотип гостевой команды
Лидс
Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 4
Лонгстафф
Робертс
Ааронсон
Дойл
Калверт-Льюин
Дукш
Пиру
Стэнсфилд
Пен
Перерыв
Солис   Беттека
114’
Кларер
110’
2 доптайм
Перерыв
1 доптайм
Перерыв
Панзо   Нойманн
90’
90’
Борнаув   Родон
  Робертс
89’
Осейи-Сэмюэл   Фудзимото
83’
82’
Окафор   Богл
78’
Танака   Пиру
Висенте   Робертс
74’
Приске   Дукш
74’
68’
Нмеча   Калверт-Льюин
68’
Ньонто   Ааронсон
49’
  Нмеча
46’
Буонанотте   Ампаду
Грэй   Осман
46’
2тайм
Перерыв
Висенте
42’
Солис
30’
Бирмингем
Олсоп, Вагнер, Панзо, Кларер, Осейи-Сэмюэл, Дойл, Солис, Грэй, Стэнсфилд, Висенте, Приске
Запасные: Робертс, Мейо, Беррелл, Фудзимото, Дукш, Бидл, Беттека, Нойманн, Осман
1тайм
Лидс:
Лукас Перри, Борнаув, Бийол, Джастин, Буонанотте, Окафор, Гудмундссон, Лонгстафф, Танака, Ньонто, Нмеча
Запасные: Богл, Родон, Дарлоу, Калверт-Льюин, Ааронсон, Байрэм, Груев, Пиру, Ампаду
Кубок Англии. 4-й раунд
15 февраля 13:30, Бланделл Парк
Логотип домашней команды
Гримсби
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Вулверхэмптон
Матч окончен
Артелл
90’
+3’
89’
Андре   Белльгард
Бернс   Нвогу
83’
Суини   Стонтон
75’
Вернэм   Селларс-Флеминг
74’
60’
  С. Буэно
Кабиа   Кук
57’
Уокер   Грин
57’
Кабиа
46’
2тайм
Перерыв
36’
Андре
McJannett
34’
29’
Москера
Гримсби
Smith, Суини, McJannett, Уоррен, Роджерс, Тури, Khouri, Бернс, Вернэм, Уокер, Кабиа
Запасные: Грин, Нвогу, Sebastian James Auton, Одуор, Кук, Кацурри, Селларс-Флеминг, Сунсап-Белл, Стонтон
1тайм
Вулверхэмптон:
Джонстон, Крейчи, С. Буэно, Москера, Меллер Вольф, Андре, Гомес, Мане, Тшатшуа, Армстронг, Арокодаре
Запасные: Уго Буэно, Гомеш, Белльгард, Доэрти, Роулингс, Бентли, Лима, Гомес, Эдози
Кубок Англии. 4-й раунд
15 февраля 14:00, Бет365 Стэдиум
Логотип домашней команды
Сток Сити
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Фулхэм
Матч окончен
90’
Рид   Берге
Секо   Нзонзи
89’
Пэ Чжун Хо   Мануф
89’
Бока   Крессуэлл
89’
86’
Бобб   Уилсон
84’
  Рид
Смит   Рак-Сакьи
78’
Риго   Пирсон
78’
77’
Кинг   Смит-Роу
77’
Родриго Муниз   Хименес
74’
Диоп
Пэ Чжун Хо
74’
55’
  де Маседо
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Кастань
  Пэ Чжун Хо
19’
Сток Сити
Симкин, Бока, Уилмот, Таловеров, Филлипс, Риго, Секо, Сиссе, Пэ Чжун Хо, Томас, Смит
Запасные: Гибсон, Керли, Нзонзи, Филдинг, Крессуэлл, Отегбайо, Мануф, Рак-Сакьи, Пирсон
1тайм
Фулхэм:
Лекомт, Робинсон, Куэнка, Диоп, Кастань, Рид, Ивоби, Кинг, Бобб, де Маседо, Родриго Муниз
Запасные: Тете, Лено, Басси, Сессеньон, Уилсон, Андерсен, Берге, Смит-Роу, Хименес
Кубок Англии. 4-й раунд
15 февраля 14:00, Кассам Стэдиум
Логотип домашней команды
Оксфорд Юнайтед
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Сандерленд
Матч окончен
90’
+3’
Садики
Миллз   Плахета
82’
Карри   Роскен
82’
81’
Тальби   Та Би
Блумфилд
75’
68’
О`Нин
Донли   Ромени
65’
Чжон Се Чжин   Эмаху
65’
Брэннаган   Макдоннелл
65’
64’
Диарра   Садики
64’
Изидор   Майенда
Брэннаган
61’
50’
Изидор
2тайм
Перерыв
Волкс
40’
36’
Хьюм
33’
Ле Фе
32’
  Диарра
Оксфорд Юнайтед
Ингрэм, Карри, Браун, Макоссо, Спенсер, Брэннаган, Волкс, Чжон Се Чжин, Донли, Миллз, Лэнкшир
Запасные: Лонг, Макдоннелл, Роскен, Харрис, Камминг, Конак, Плахета, Эмаху, Ромени
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Серкин, Мукиеле, Хьюм, О`Нин, Гертрюйда, Ле Фе, Мандл, Диарра, Тальби, Изидор
Запасные: Эльборг, Ригг, Джонс, Jack Whittaker, Бробби, Майенда, Садики, Ангуло, Та Би
Кубок Англии. 4-й раунд
15 февраля 16:30, Эмирейтс
Логотип домашней команды
Арсенал
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Уиган
Матч окончен
Аррисабалага   Сетфорд
87’
83’
Эймсон
Нергор
82’
Уайт   Субименди
79’
78’
Моксон   Хунгбо
77’
Керр   Сессеньон
77’
Борджес   Harrison Bettoni
73’
Моксон
Льюис-Скелли
69’
63’
Тэйлор   Костелло
Мадуэке   Троссард
62’
Салиба   Салмон
61’
Сака   Дьокереш
46’
2тайм
Перерыв
30’
Хант   Смит
  Габриэл Жезус
27’
  Хант
23’
  Мартинелли
18’
  Мадуэке
11’
Арсенал
Аррисабалага, Льюис-Скелли, Москера, Салиба, Уайт, Эзе, Нергор, Мартинелли, Сака, Мадуэке, Габриэл Жезус
Запасные: Салмон, Субименди, Сетфорд, Габриэл, Райс, Инкапиэ, Ceadach Liam O'Neill, Дьокереш, Троссард
1тайм
Уиган:
Тикл, Эймсон, Керр, Хант, Райт, Мюррей, Фокс, Уир, Моксон, Борджес, Тэйлор
Запасные: Сайди, Хунгбо, Сейвин, Maleace Kobby Afriyie Asamoah, Harrison Bettoni, Смит, Сессеньон, Макманаман, Костелло
Кубок Англии. 4-й раунд
13 февраля 19:45, Рэйскорс Граунд
Логотип домашней команды
Рексхэм
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Ипсвич
Матч окончен
84’
Макатир   Асон
83’
Валле Эгели
Смит   Мур
75’
Лонгмэн   Каборе
74’
73’
Акпом   Мехмети
73’
Багготт   Кларк
72’
Нил   Тэйлор
Рэтбоун   Шиф
68’
46’
Кипре   О`Ши
2тайм
Перерыв
  Уиндасс
34’
Рексхэм
Оконкво, Дойл, Хайем, Клуворт, Рэтбоун, Уиндасс, Томасон, О`Брайен, Добсон, Лонгмэн, Смит
Запасные: Каборе, Броудхед, Кадамартери, Мур, Барнетт, Скарр, Шиф, Киллор-Данн, Бертон
1тайм
Ипсвич:
Палмер, Багготт, Гривз, Кипре, Джонсон, Нил, Каюсте, Акпом, Валле Эгели, Макатир, Херст
Запасные: Бонифейс, Матусива, Тэйлор, Ферлонг, Мехмети, Баттон, О`Ши, Кларк, Асон
Кубок Англии. 4-й раунд
13 февраля 19:45, Кей Си Стэдиум
Логотип домашней команды
Халл
Завершен
0 - 4
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
Гелхардт
90’
88’
Делап   Меука
Маккарти   Дауэлл
80’
Койл   Драме
77’
Хиракава   Джозеф
77’
77’
Фофана   Адарабиойо
77’
Эстевао   Jesse Shaun Derry
Ландстрем
73’
71’
  Нету
66’
Сарр
Миллар   Гелхардт
64’
Хаджиахметович   Ландстрем
64’
60’
Кайседо   Ачимпонг
60’
Джеймс   Фернандес
59’
  Эстевао
51’
  Нету
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Нету
40’
  Нету
Халл
Филлипс, Маккарти, Иган, Макнейр, Миллар, Хиракава, Джайлз, Слейтер, Хаджиахметович, Койл, Кумас
Запасные: Джейкоб, Фамево, Пандур, Тинсдейл, Джозеф, Драме, Ландстрем, Гелхардт, Дауэлл
1тайм
Челси:
Санчес, Хато, Сарр, Фофана, Джеймс, Кайседо, Сантос, Гарначо, Нету, Эстевао, Делап
Запасные: Ачимпонг, Бадьяшиль, Jesse Shaun Derry, Меука, Шерман-Лоу, Адарабиойо, Фернандес, Жоао Педро, Гюсто
Кубок Англии. 4-й раунд
14 февраля 12:15, Пирелли
Логотип домашней команды
Бертон
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Вест Хэм
Матч окончен
Kain James Kofi Adom
120’
+3’
Коллинз
120’
+3’
120’
+2’
Уокер-Питерс
Армер   Мун
107’
2 доптайм
Перерыв
105’
Уилсон   Дисаси
105’
Канте   Орфорд
101’
Поттс
95’
  Саммервилл
1 доптайм
Перерыв
Шейд   Kain James Kofi Adom
83’
Sulyman Krubally   Larsson
83’
83’
Скарлз   Саммервилл
82’
Траоре   Кастельянос
Эванс   Чок
74’
McKiernan   Кэннон
74’
72’
Keiber Alberto Lamadrid Briceño   Поттс
2тайм
Перерыв
Риван   Сиббик
32’
Бертон
Коллинз, Армер, Ванкутен, Годвин-Мэлиф, McKiernan, Лофтхаус, Риван, Sulyman Krubally, Эванс, Шейд, Бисли
Запасные: Мун, Чок, Kain James Kofi Adom, Kamil Dudek, Сиббик, Сраха, Кэннон, Larsson, Тавареш
1тайм
Вест Хэм:
Ареоля, Майерс, Килмен, Мавропанос, Скарлз, Канте, Магасса, Уокер-Питерс, Keiber Alberto Lamadrid Briceño, Уилсон, Траоре
Запасные: Саммервилл, Дисаси, Finlay Jacob Herrick, Уан-Биссака, Поттс, Joshua Ajala, Кастельянос, Диуф, Орфорд
Кубок Англии. 4-й раунд
14 февраля 15:00, Турф Муур
Логотип домашней команды
Бернли
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Мэнсфилд
Матч окончен
Уорд-Проуз   Пирес
90’
+1’
84’
Эванс   Адебойеджо
84’
Оутс   Болтон
83’
Нойл   Хьюитт
Флорентину   Флемминг
81’
Барнс   Угочукву
81’
80’
  Рид
Флорентину
78’
Тшауна   Эдвардс
66’
Бруун Ларсен   Межбри
66’
60’
Расселл   Хендри
59’
Эванс
58’
Эйкинс
Лоран
56’
53’
  Оутс
2тайм
Перерыв
Барнс
40’
Экдаль
37’
  Лоран
21’
Бернли
Вайсс, Хартман, Эстев, Экдаль, Лоран, Уорд-Проуз, Флорентину, Бруун Ларсен, Фостер, Тшауна, Барнс
Запасные: Угочукву, Гладки, Аджей, Флемминг, Хамфрис, Пирес, Уоррелл, Межбри, Эдвардс
1тайм
Мэнсфилд:
Робертс, Блэйк-Трэйси, Ошиладжа, Нойл, Эванс, Расселл, Маклафлин, Льюис, Рид, Эйкинс, Оутс
Запасные: Болтон, Хьюитт, Морайя-Уэлш, Дуайер, Адебойеджо, Льюис, Хендри, Гарднер, Oliver Irow
Кубок Англии. 4-й раунд
14 февраля 15:00, Сент-Мэри
Логотип домашней команды
Саутгемптон
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Лестер
Матч окончен
120’
+1’
Околи
  Бри
109’
108’
Мавидиди   Томас
2 доптайм
Перерыв
Йелерт   Бри
103’
Мэннинг
101’
1 доптайм
Перерыв
87’
Монга   Ричардс
Брэгг
86’
Ларин   Ойекунле
84’
Мацуки   О’Брайен-Уитмарш
84’
83’
Томас
79’
Алуко   Рикарду Перейра
79’
Дж. Айю   Дака
Арчер   Азаз
75’
67’
Кристиансен   Томас
67’
Пейдж   Уинкс
Ромеу   Уильямс
63’
Эдози  
63’
56’
Нелсон
52’
  Скипп
2тайм
Перерыв
  Ларин
45’
+1’
27’
Пейдж
Саутгемптон
Лонг, Мэннинг, Куарши, Вуд-Гордон, Йелерт, Ромеу, Брэгг, Эдози, Мацуки, Арчер, Ларин
Запасные: Перец, Бри, Tommy Dobson-Ventura, Уильямс, Ойекунле, Азаз, О’Брайен-Уитмарш, Jonathan Moses Momoh Sesay
1тайм
Лестер:
Столярчик, Кристиансен, Нелсон, Околи, Алуко, Пейдж, Скипп, Мавидиди, Мукаса, Монга, Дж. Айю
Запасные: Грей, Томас, Дака, Марсал, Ричардс, Бегович, Рикарду Перейра, Томас, Уинкс
Кубок Англии. 4-й раунд
14 февраля 15:00, Карроу Роуд
Логотип домашней команды
Норвич
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Вест Бромвич
Матч окончен
  Туре
90’
+3’
85’
Диаките
  Крайзин
82’
Швартау   Маклин
81’
78’
Белик   Моламби
73’
Уитуэлл   Джимо-Алоба
73’
Босток   Прайс
Фишер   Крайзин
71’
Ахмед   Гиббс
71’
Фишер
70’
68’
  Маджа
Магома   Слиман
62’
Квистгорден   Туре
61’
Филд
58’
53’
Моуэтт
Дарлинг
48’
46’
Мустафа   Моуэтт
46’
Гриффитс   О`Лири
2тайм
Перерыв
  Магома
31’
14’
Белик
Норвич
Гримшоу, Фишер, Дарлинг, Макконвил, Стэйси, Филд, Райт, Ахмед, Магома, Швартау, Квистгорден
Запасные: Моулден, Кордоба, Маклин, Мандл-Смит, Крайзин, Спринджетт, Слиман, Гиббс, Туре
1тайм
Вест Бромвич:
Гриффитс, Гилкрист, Тэйлор, Белик, Имрей, Уитуэлл, Диаките, Босток, Джонстон, Маджа, Мустафа
Запасные: Уильямс, Джимо-Алоба, Прайс, Дике, Хеггебе, О`Лири, Иддриса, Моуэтт, Моламби
Кубок Англии. 4-й раунд
14 февраля 15:00, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Солфорд Сити
Матч окончен
86’
Грэйдон   Princewill Omonefe Ehibhatiomhan
  Гехи
81’
80’
Лонгело-Мбуле
79’
Аве   Тертон
79’
Вудберн   Бутчер
Нико Гонсалес   Родри Эрнандес
75’
70’
Грант   Ashley
70’
Н`Маи   Удо
Фоден   Семеньо
65’
Стоунз   Гехи
65’
Аит-Нури   О`Райли
64’
2тайм
Перерыв
Аллейн   Макайду
22’
  Доррингтон
6’
3’
Н`Маи
Манчестер Сити
Траффорд, Аит-Нури, Стоунз, Хусанов, Аллейн, Льюис, Нико Гонсалес, Рейндерс, Шерки, Фоден, Мармуш
Запасные: Матеуш Нунеш, Семеньо, Родри Эрнандес, О`Райли, Макайду, Доннарумма, Гехи, Рубен Диаш, Floyd Samba
1тайм
Солфорд Сити:
Янг, Аве, Купер, Доррингтон, Гарбатт, Остерфилд, Грант, Вудберн, Лонгело-Мбуле, Н`Маи, Грэйдон
Запасные: Борини, Siri Cagno, Стоктон, Princewill Omonefe Ehibhatiomhan, Удо, Тертон, Ashley, Бутчер, Ховард
Кубок Англии. 4-й раунд
14 февраля 17:45, Вилла Парк
Логотип домашней команды
Астон Вилла
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Ньюкасл
Матч окончен
90’
Триппьер   А. Мерфи
88’
  Вольтемаде
80’
Рэмзи   Уиллок
Дуглас Луис   Санчо