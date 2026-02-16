«Если Энрике сменит Сафонова – это неправильный сигнал. Против «Ренна» были коллективные сбои, провал Забарного, Дембеле раздражал индивидуализмом». Журналист L’Equipe о вратаре «ПСЖ»

Журналист L’Equipe не согласен с виной Матвея Сафонова в поражение от «Ренна».

Журналист L’Equipe и обозреватель «ПСЖ» Эмери Персо оценил игру вратаря команды Матвея Сафонова , который пропустил три мяча в матче Лиги 1 против «Ренна » (1:3).

«Я не считаю, что Сафонов виноват в последнем поражении «ПСЖ ». В первом голе его вины нет вообще, по следующим двум – он не вышел, но нельзя сказать, что это исключительно его ошибка.

Это была скорее командная проблема – были коллективные сбои, провал Забарного, индивидуализм в атаке, которым раздражал Дембеле , и при этом не было эффективности впереди.

Это точно не история про провал российского вратаря. И если Луис Энрике снова сменит голкипера только из-за этих трех пропущенных мячей, это будет неправильный сигнал для команды.

На мой взгляд, Сафонов сейчас – номер один в Париже и именно он сыграет против «Монако» в Лиге чемпионов», – сказал Эмери Персо.