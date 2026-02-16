  • Спортс
  • «Если Энрике сменит Сафонова – это неправильный сигнал. Против «Ренна» были коллективные сбои, провал Забарного, Дембеле раздражал индивидуализмом». Журналист L’Equipe о вратаре «ПСЖ»
Журналист L’Equipe не согласен с виной Матвея Сафонова в поражение от «Ренна».

Журналист L’Equipe и обозреватель «ПСЖ» Эмери Персо оценил игру вратаря команды Матвея Сафонова, который пропустил три мяча в матче Лиги 1 против «Ренна» (1:3).

«Я не считаю, что Сафонов виноват в последнем поражении «ПСЖ». В первом голе его вины нет вообще, по следующим двум – он не вышел, но нельзя сказать, что это исключительно его ошибка.

Это была скорее командная проблема –  были коллективные сбои, провал Забарного, индивидуализм в атаке, которым раздражал Дембеле, и при этом не было эффективности впереди.

Это точно не история про провал российского вратаря. И если Луис Энрике снова сменит голкипера только из-за этих трех пропущенных мячей, это будет неправильный сигнал для команды.

На мой взгляд, Сафонов сейчас – номер один в Париже и именно он сыграет против «Монако» в Лиге чемпионов», – сказал Эмери Персо.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Забарному пора на выход, он лишний в «ПСЖ» Сафонова.
Ответ Трент Резнор
Забарному пора на выход, он лишний в «ПСЖ» Сафонова.
Он изначально не нужен был, тем более за такой ценник. Понятно, что у него 1 сезон в клубе, но...есть прекрасный пример с Пачо, который влился в основу и крайне редко ошибался/ошибается.
Как же достала эта тупость людей.Что Сафонов должен был брать?Пушечный удар с центра с 16 метров в угол,удар головой с 5 метров в угол,удар головой с 5 метров в угол?Доннаруму эти дауны допекали,что он мячи не отражает силой мысли,теперь других дурачков нашли.Шевалье хоть и рахитный,но кубок с Марселем вытащил на себе,да и со Спортингом ошибок явных не совершил.Клоуны
ПСЖ в этом сезоне сметает не всё на своём пути. Именно поэтому Сафонов стал номером один. 🤷🏻Из - за не стабильности и проблем. Не думаю, что из одного проигранного матча его посадят. Это будет глупо. Но если результаты затянутся и не будет успеха в Лч... 🤷🏻
Хороший журналист, правильный! Полностью поддерживаю
Такое ощущение что Забарный и Шевалье сговорились 😁
Так может быть забарний специально подставлял Сафонова ?
Ответ Alexander Baskakov
Так может быть забарний специально подставлял Сафонова ?
Вполне может быть, судя по тому как они все истерят против русских, а щя видя как все нахваливают Сафонова, то вполне мог подлянку сделать
Ответ Alexander Baskakov
Так может быть забарний специально подставлял Сафонова ?
Конечно специально.
Теперь ждём, что он его травмирует - как бы случайно махнет мимо мяча и попадет в Сафонова.

Ещё он Сафонову шнурки у бутс все время связывает между собой )
Этот обосранный Монако точно пройдут хоть с кем в воротах.
