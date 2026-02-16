  • Спортс
  • Дуглас Сантос: «Вижу, насколько все в команде хотят вернуть «Зениту» титул сильнейшей команды России. Мы должны быть голодными до побед»
7

Дуглас Сантос: «Вижу, насколько все в команде хотят вернуть «Зениту» титул сильнейшей команды России. Мы должны быть голодными до побед»

Дуглас Сантос поделился мыслями о мотивации «Зенита» выиграть РПЛ в этом сезоне.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил о желании команды выиграть титул Мир РПЛ в этом сезоне.

– «Зенит» занял четвертое место на WINLINE Зимнем Кубке РПЛ. Нет ли разочарования от результата? Какие задачи стояли на этом турнире?

– Главной задачей было войти в игровой ритм и начать применять на практике то, над чем мы работаем на тренировках. Плюс дать возможность новым игрокам влиться в команду и понять требования тренерского штаба.

Да, нам не удалось победить, как в прошлом году, и мы не показали все, на что способны, но это была нужная пища для размышлений, которой мы воспользуемся в дальнейшем.

Товарищеские турниры – это одно, официальные матчи – совсем другое. Я знаю, на что мы способны, и вижу, насколько все в команде хотят вернуть «Зениту» титул сильнейшей команды России.

От нас требуется максимальная вовлеченность и концентрация, мы должны быть голодными до побед от первого и до последнего мгновения весенней части сезона. Тогда с божьей помощью у нас все получится.

– Анализировали ли вы календарь «Зенита» в весенней стадии сезона? Кубок России плюс матчи со всеми конкурентами, игры на стыке зимы и весны с неуступчивой «Балтикой». Максим Глушенков сказал, что для «Зенита» это лучше. Ваше мнение?

– У меня было много времени убедиться, что в чемпионате и Кубке России нет легких матчей. Если мы хотим претендовать на главные награды, то должны доказывать это в матчах с любым соперником.

Весной нам точно не будет просто, как никогда не было просто ни в одном из тех сезонов, что я провел в петербургском клубе. Бог даст, мы справимся со всеми трудностями и придем к финишу первыми.

– Футбол непредсказуем, никто не знает, как сложится весенняя стадия сезона, но за что могут точно не беспокоится петербургские болельщики?

– Наши поклонники могут быть уверены в том, что мы будем биться за клуб, за них и за себя до последней секунды.

Мы знаем, чего они ждут от нас, и постараемся их не разочаровать. Вперед, «Зенит»! – сказал Дуглас Сантос.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bobsoccer
logoЗенит
logoДуглас Сантос
logoпремьер-лига Россия
logoЗимний кубок РПЛ
7 комментариев
Рекомендуем
